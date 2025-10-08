Кросовер із серцем спорткара: представлено новий 390-сильний CUPRA Formentor VZ5 (відео)

У лінійку CUPRA Formentor повернувся топовий заряджений варіант VZ5. Оновлений спортивний кросовер на 390 к. с. випустять лімітованою серією.

Новий CUPRA Formentor VZ5 надійде в продаж з першого кварталу 2026 року та коштуватиме понад 60 тисяч євро. Усього виготовлять лише 4000 цих авто, повідомляє офіційний сайт іспанського автовиробника.

Як і раніше, кросовер CUPRA Formentor VZ5 оснащений 2,5-літровим п’ятициліндровим турбомотором від спортивного Audi RS3. Його віддача незмінна – 390 к. с. і 480 Нм.

Із 7-ступінчастим роботом DSG розгін до 100 км/год займає 4,2 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. CUPRA Formentor VZ5 має повний привід з векторизацією тяги, спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та потужні гальма Akenobo з шести поршневими супортами.

390-сильний кросовер випустять лімітованою серією Фото: Cupra

Як і всі CUPRA Formentor 2025, варіант VZ5 отримав нове "лице". Заряджена версія пізнається за обвісом, чотирма вихлопними трубами та новими 20-дюймовими дисками з акцентами мідного кольору.

У салоні встановили збільшений тачскрін Фото: Cupra

У салоні CUPRA Formentor VZ5 встановили збільшений центральний тачскрін та нові передні сидіння з покращеною боковою підтримкою.

