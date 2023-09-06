Испанцы показали компактный электромобиль с футуристичным дизайном (фото)

Cupra Raval отличается необычным дизайном и станет спортивной альтернативой Volkswagen ID.2. Электромобиль оснастят 226-сильным электромотором, а разгон до сотни будет занимать 6,9 секунды.

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На Международном автосалоне в Мюнхене 2023 Cupra представила концепт-кар Raval. Это заряженный электромобиль, который разделит платформу с Volkswagen ID.2. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Cupra Raval получила футуристичный дизайн с узкими передними фарами. Спереди также расположены вертикальные воздухозаборники и акценты бронзового цвета.

Спереди установлены треугольные фары Фото: Cupra

Задние фонари получили треугольную графику. Они сочетаются с логотипом Cupra, который также является стоп-сигналом.

Задние фонари получили треугольную графику Фото: Cupra

В Cupra заявили, что Raval подойдет для клиентов, которые ищут "городской электромобиль с характером". Он назван в честь одноименного района в Барселоне.

Ожидается, что серийная версия концепт-кара поступит в производство в 2025 году. Электромобиль станет более спортивной альтернативой для еще не вышедшего Volkswagen ID.2.

Cupra Raval достигает в длину 4030 мм. Электромобиль основан на платформе MEB Small/Entry.

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Новинка оснащена электромотором мощностью 226 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,9 секунды. Запас хода составляет до 440 км на одном заряде.

Ранее Фокус рассказал, что на Международном автосалоне в Мюнхене 2023 представили концепт-кар Cupra DarkRebel.