Іспанці показали компактний електромобіль з футуристичним дизайном (фото)

Cupra Raval відрізняється незвичайним дизайном і стане спортивною альтернативою Volkswagen ID.2. Електромобіль оснастять 226-сильним електромотором, а розгін до сотні займатиме 6,9 секунди.

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На Міжнародному автосалоні в Мюнхені 2023 Cupra представила концепт-кар Raval. Це заряджений електромобіль, який розділить платформу з Volkswagen ID.2. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Cupra Raval отримала футуристичний дизайн з вузькими передніми фарами. Спереду також розташовані вертикальні повітрозабірники та акценти бронзового кольору.

Спереду встановлені трикутні фари Фото: Cupra

Задні ліхтарі отримали трикутну графіку. Вони поєднуються з логотипом Cupra, який також є стоп-сигналом.

Задні ліхтарі отримали трикутну графіку Фото: Cupra

У Cupra заявили, що Raval підійде для клієнтів, які шукають "міський електромобіль із характером". Він названий на честь однойменного району в Барселоні.

Очікується, що серійна версія концепт-кара надійде у виробництво у 2025 році. Електромобіль стане більш спортивною альтернативою для Volkswagen ID.2, який ще не вийшов.

Cupra Raval досягає в довжину 4030 мм. Електромобіль заснований на платформі MEB Small/Entry.

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Новинка оснащена електромотором потужністю 226 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,9 секунди. Запас ходу становить до 440 км на одному заряді.

Раніше Фокус розповів, що на Міжнародному автосалоні в Мюнхені 2023 представили концепт-кар Cupra DarkRebel.