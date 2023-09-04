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Авто

Новий спорткар від Seat вперше показали публіці: його створили спільно з фанатами (фото)

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Фото: Cupra | Cupra DarkRebel не надійде в серійне виробництво

Cupra DarkRebel є демонстрацією дизайну майбутніх автомобілів бренду. Дизайнери обирали з понад 270 000 різних конфігурацій під час створення концепт-кара.

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На Міжнародному автосалоні в Мюнхені 2023 вперше представили наживо концепт-кар Cupra DarkRebel. Зовнішній вигляд електромобіля створено спільно з фанатами бренду. Про це розповіли на сайті Autocar.

Cupra DarkRebel отримав футуристичний дизайн із гострими гранями. Спереду розташовані масивні повітрозабірники та незвичайна оптика.

Cupra DarkRebel Fullscreen
Спереду розташовані масивні повітрозабірники
Фото: Cupra

Задні ліхтарі об'єднані в один блок і плавно переходять у логотип Cupra. Під ними знаходиться карбоновий дифузор.

Cupra DarkRebel Fullscreen
Ззаду встановлено вузькі ліхтарі
Фото: Cupra

Керівник відділу дизайну Cupra Хорхе Дієс заявив, що DarkRebel демонструє стиль майбутніх автомобілів бренду. Він зазначив, що дизайнери створили зовнішній вигляд концепт-кара з нуля, не спираючись на інші моделі.

Cupra DarkRebel також відрізняється наявністю незвичайних бічних дверей. Вони розчиняються вгору, як у деяких моделей Lamborghini.

Концепт-кар розрахований на два посадкових місця. Усередині встановлено незвичайне кермо і цифрову панель приладів.

Cupra DarkRebel Fullscreen
Інтер'єр Cupra DarkRebel орієнтований на водія
Фото: Cupra

Технічні характеристики Cupra DarkRebel тримають у секреті. Цей автомобіль є демонстрацією дизайну, а не технологій бренду.

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Колір концепт-кара, а також оздоблення та деякі елементи екстер'єру були створені за допомогою фанатів бренду. Дизайнери обирали з більш ніж 270 000 різних конфігурацій.

Раніше Фокус повідомляв, що Seat презентував новий електрокросовер Cupra Tarvascan.