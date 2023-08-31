Іспанський брат Volkswagen Tiguan: новий кросовер від Seat розсекретили до прем'єри (фото)

Cupra Formentor 2024 буде запропоновано з великою кількістю силових установок на вибір. Кросовер стане ще сучаснішим і технологічнішим.

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Оновлений Cupra Formentor 2024 року помітили під час тестів на дорогах майже без камуфляжу. Кросовер перетвориться зовні та отримає розширений список оснащення. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Оновлений Cupra Formentor отримає нові фари з трикутними ходовими вогнями. Між ними знаходиться компактна решітка радіатора.

Спереду з'являться нові фари Фото: carscoops.com

Ззаду встановлено змінені ліхтарі. Вони об'єднані в один блок світлодіодною смугою.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: carscoops.com

Очікується, що всередині також відбудеться кілька змін. Серед них збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи та змінена панель приладів.

Нинішній Cupra Formentor пропонується з кількома силовими установками на вибір. Серед них бензинові та дизельні двигуни, а також гібридні силові установки потужністю від 150 до 204 к.с.

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За чутками, оновлений кросовер Cupra Formentor представлять уже до кінця 2023 року. Початкова вартість новинки складе приблизно 26 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що експерти перевірили керованість гібридного універсала Cupra Leon Sportstourer у лосиному тесті.