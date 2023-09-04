Новый спорткар от Seat впервые показали публике: его создали совместно с фанатами (фото)
Cupra DarkRebel является демонстрацией дизайна будущих автомобилей бренда. Дизайнеры выбирали из более чем 270 000 различных конфигураций при создании концепт-кара.
На Международном автосалоне в Мюнхене 2023 впервые представили вживую концепт-кар Cupra DarkRebel. Внешний вид электромобиля создан совместно с фанатами бренда. Об этом рассказали на сайте Autocar.
Cupra DarkRebel получил футуристичный дизайн с острыми гранями. Спереди расположены массивные воздухозаборники и необычная оптика.
Задние фонари объединены в один блок и плавно переходят в логотип Cupra. Под ними находится карбоновый диффузор.
Руководитель отдела дизайна Cupra Хорхе Диес заявил, что DarkRebel демонстрирует стиль будущих автомобилей бренда. Он отметил, что дизайнеры создали внешний вид концепт-кара с нуля, не опираясь на другие модели.
Cupra DarkRebel также отличается наличием необычных боковых дверей. Они распахиваются вверх, как у некоторых моделей Lamborghini.
Концепт-кар рассчитан на два посадочных места. Внутри установлен необычный руль и цифровая панель приборов.
Технические характеристики Cupra DarkRebel держат в секрете. Этот автомобиль является демонстрацией дизайна, а не технологий бренда.Важно
Цвет концепт-кара, а также отделка и некоторые элементы экстерьера были созданы с помощью фанатов бренда. Дизайнеры выбирали из более чем 270 000 различных конфигураций.
Ранее Фокус сообщал, что Seat презентовал новый электрокроссовер Cupra Tarvascan.