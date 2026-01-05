Audi возродит свою самую оригинальную модель в новом формате: подробности и фото

Знаменитый Audi A2 получит современного преемника. Компактная модель вернется в электрическом исполнении.

Наследник Audi A2 дебютирует во второй половине 2026 или в начале 2027 года и станет самым дешевым электрокаром марки. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Авто видели во время тестов Фото: carscoops.com

Новая компактная модель выйдет на рынок как Audi A2 или же Q2 e-tron, ведь она заменит кроссовер Audi Q2. Ее конкурентами станут BMW iX2, Smart #3 и Volvo EX30.

Судя по рендерам и шпионским фото, электрокар напоминает Audi A2 в профиль, ведь имеет аркообразную крышу. А вот в анфас модель похожа на старшего Audi Q4 e-tron. В салоне стоит ожидать большие экраны и мультимедиа с искусственным интеллектом, а среди опций — систему полуавтономного движения. Авто обещает быть просторным внутри.

Новый Audi A2 будет электрокаром Фото: carscoops.com

В основе новинки лежит платформа MEB+, которую также будут использовать недорогие электромобили Volkswagen ID.Polo, Skoda Epiq и CUPRA Raval. Ожидается, что электрокар Audi дебютирует в версиях на 204 и 272 л. с., а позже появятся более мощные полноприводные варианты.

Базовый Audi A2 получит батарею емкостью 63 кВт∙ч, а его запас хода превысит 400 км. Также ожидается модификация, способная преодолеть 560 км без подзарядки.

Audi A2 выпускали с 1999 по 2005 год Фото: Audi

Напомним, что оригинальный Audi A2 выпускался с 1999 по 2005 год. Компактная модель отличалась инновационной алюминиевой конструкцией и продуманной аэродинамикой. В линейке существовал 60-сильный дизельный вариант с расходом 3 л на 100 км.

