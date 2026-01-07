Підтримайте нас RU
Кросовери та електрокари: експерти визначили кращі авто року у світі (фото)

кращі авто року у світі
Журі обрало півфіналістів конкурсу World Car of the Year ("Всесвітній автомобіль року")

Оголошено півфіналістів конкурсу World Car of the Year ("Всесвітній автомобіль року"). Серед претендентів на перемогу переважають електромобілі та кросовери.

Найкращі авто року у світі обрали з 58 моделей-претендентів. Про це повідомляється на сайті премії World Car of the Year.

До півфіналу потрапили 10 моделей, серед яких домінують електромобілі та кросовери.

Фото: Audi
Фото: BMW
Фото: CarNewsChina
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Nissan
Фото: Toyota

Півфіналісти конкурсу World Car of the Year 2026:

  • Audi Q5/SQ5;
  • BMW iX3;
  • BYD Seal 6 DM-i;
  • Hyundai Ioniq 9;
  • Hyundai Palisade;
  • Kia EV4;
  • Kia EV5;
  • Mercedes-Benz CLA;
  • Nissan Leaf;
  • Toyota RAV4.

Крім того, визначили кращі авто року в кількох різних категоріях.

Найкращі преміальні авто:

  • Audi A6 e-tron/S6 e-tron;
  • Audi A6/S6;
  • Cadillac Vistiq;
  • Lucid Gravity;
  • Volvo ES90.
Найкращі електромобілі:

  • Audi A6 e-tron/S6 e-tron;
  • BMW iX3;
  • Hyundai Ioniq 9;
  • Mercedes-Benz CLA;
  • Nissan Leaf.

Найкращі міські авто:

  • Alfa Romeo Junior;
  • Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV;
  • NIO Firefly;
  • Hyundai Venue;
  • Wuling Binguo.
Найкращі спортивні авто:

  • BMW M2 CS;
  • Chevrolet Corvette E-Ray;
  • Hyundai Ioniq 6 N;
  • Land Rover Defender OCTA;
  • Mercedes-AMG GT 63 Pro.

Найкращий дизайн року:

  • NIO Firefly;
  • Kia PV5;
  • Lynk & Co 08;
  • Mazda 6e/EZ-6;
  • Volvo ES90.
3 березня стануть відомі фіналісти конкурсу – по три моделі в кожній категорії. Переможців ж оголосять 1 квітня на автошоу в Нью-Йорку.

Премія World Car of the Year вручається із 2004 року. Кращі авто року у світі визначає журі з 98 автожурналістів, які представляють 33 країни. Торік переможцем став електрокросовер Kia EV3.

Між іншим, нещодавно назвали кращі авто року в Японії.

Також Фокус писав про найважливіші автомобільні новинки 2025 року.