Кросовери та електрокари: експерти визначили кращі авто року у світі (фото)
Оголошено півфіналістів конкурсу World Car of the Year ("Всесвітній автомобіль року"). Серед претендентів на перемогу переважають електромобілі та кросовери.
Найкращі авто року у світі обрали з 58 моделей-претендентів. Про це повідомляється на сайті премії World Car of the Year.
До півфіналу потрапили 10 моделей, серед яких домінують електромобілі та кросовери.
Півфіналісти конкурсу World Car of the Year 2026:
- Audi Q5/SQ5;
- BMW iX3;
- BYD Seal 6 DM-i;
- Hyundai Ioniq 9;
- Hyundai Palisade;
- Kia EV4;
- Kia EV5;
- Mercedes-Benz CLA;
- Nissan Leaf;
- Toyota RAV4.
Крім того, визначили кращі авто року в кількох різних категоріях.
Найкращі преміальні авто:
- Audi A6 e-tron/S6 e-tron;
- Audi A6/S6;
- Cadillac Vistiq;
- Lucid Gravity;
- Volvo ES90.
Найкращі електромобілі:
- Audi A6 e-tron/S6 e-tron;
- BMW iX3;
- Hyundai Ioniq 9;
- Mercedes-Benz CLA;
- Nissan Leaf.
Найкращі міські авто:
- Alfa Romeo Junior;
- Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV;
- NIO Firefly;
- Hyundai Venue;
- Wuling Binguo.
Найкращі спортивні авто:
- BMW M2 CS;
- Chevrolet Corvette E-Ray;
- Hyundai Ioniq 6 N;
- Land Rover Defender OCTA;
- Mercedes-AMG GT 63 Pro.
Найкращий дизайн року:
- NIO Firefly;
- Kia PV5;
- Lynk & Co 08;
- Mazda 6e/EZ-6;
- Volvo ES90.
3 березня стануть відомі фіналісти конкурсу – по три моделі в кожній категорії. Переможців ж оголосять 1 квітня на автошоу в Нью-Йорку.
Премія World Car of the Year вручається із 2004 року. Кращі авто року у світі визначає журі з 98 автожурналістів, які представляють 33 країни. Торік переможцем став електрокросовер Kia EV3.
Між іншим, нещодавно назвали кращі авто року в Японії.
Також Фокус писав про найважливіші автомобільні новинки 2025 року.