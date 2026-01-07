Кросовери та електрокари: експерти визначили кращі авто року у світі (фото)

Оголошено півфіналістів конкурсу World Car of the Year ("Всесвітній автомобіль року"). Серед претендентів на перемогу переважають електромобілі та кросовери.

Найкращі авто року у світі обрали з 58 моделей-претендентів. Про це повідомляється на сайті премії World Car of the Year.

До півфіналу потрапили 10 моделей, серед яких домінують електромобілі та кросовери.

Фото: Audi Фото: BMW Фото: CarNewsChina Фото: Hyundai Фото: Hyundai Фото: Kia Фото: Kia Фото: Mercedes-Benz Фото: Nissan Фото: Toyota

Півфіналісти конкурсу World Car of the Year 2026:

Audi Q5/SQ5;

BMW iX3;

BYD Seal 6 DM-i;

Hyundai Ioniq 9;

Hyundai Palisade;

Kia EV4;

Kia EV5;

Mercedes-Benz CLA;

Nissan Leaf;

Toyota RAV4.

Крім того, визначили кращі авто року в кількох різних категоріях.

Найкращі преміальні авто:

Audi A6 e-tron/S6 e-tron;

Audi A6/S6;

Cadillac Vistiq;

Lucid Gravity;

Volvo ES90.

Важливо

Старший брат Duster і нова Toyota RAV4: які авто очікуються в Україні у 2026 році (фото)

Найкращі електромобілі:

Audi A6 e-tron/S6 e-tron;

BMW iX3;

Hyundai Ioniq 9;

Mercedes-Benz CLA;

Nissan Leaf.

Найкращі міські авто:

Alfa Romeo Junior;

Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV;

NIO Firefly;

Hyundai Venue;

Wuling Binguo.

Відео дня

Найкращі спортивні авто:

BMW M2 CS;

Chevrolet Corvette E-Ray;

Hyundai Ioniq 6 N;

Land Rover Defender OCTA;

Mercedes-AMG GT 63 Pro.

Найкращий дизайн року:

NIO Firefly;

Kia PV5;

Lynk & Co 08;

Mazda 6e/EZ-6;

Volvo ES90.

Важливо

Ferrari, Lamborghini та Rolls-Royce: найяскравіші авто в Україні за 2025 рік (фото)

3 березня стануть відомі фіналісти конкурсу – по три моделі в кожній категорії. Переможців ж оголосять 1 квітня на автошоу в Нью-Йорку.

Премія World Car of the Year вручається із 2004 року. Кращі авто року у світі визначає журі з 98 автожурналістів, які представляють 33 країни. Торік переможцем став електрокросовер Kia EV3.

Між іншим, нещодавно назвали кращі авто року в Японії.

Також Фокус писав про найважливіші автомобільні новинки 2025 року.