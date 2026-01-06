Старший брат Duster і нова Toyota RAV4: які авто очікуються в Україні у 2026 році (фото)

2026 рік обіцяє бути для українського авторинку багатим на новинки. З’являться нові покоління популярних Mazda CX-5 і Toyota RAV4, електричні Porsche Cayenne та BMW iX3.

У новому році в Україні дебютує ціла низка цікавих моделей. Фокус поспілкувався із автоімпортерами та представництвами виробників та дізнався, які нові автомобілі очікуються на нашому ринку в 2026 році.

BMW

BMW iX3 Фото: BMW

В Україні дебютує новий BMW iX3. Електрокросовер є альтернативою BMW X3 та представником абсолютно нового сімейства Neue Klasse. До того ж, саме він презентував новий напрям у дизайні марки. 469-сильний BMW iX3 здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його запас ходу складає 805 км

Citroen

Citroen C5 Aircross Фото: Stellantis

У лютому-березні в Україні презентують новий Citroen C5 Aircross другого покоління. Кросовер підріс і кардинально змінився зовні – його дизайн став гранчастим. Він просторіший усередині та має великий 651-літровий багажник. В Україні варто очікувати 145-сильний "м’який" гібрид, проте в модельному ряду вперше з’явилися електричні варіанти із запасом ходу до 680 км.

Citroen C3 Aircross Фото: Stellantis

Крім того, очікується розширення лінійки молодшого Citroen C3 Aircross – привезуть "м’який" гібрид та бензиновий варіант із автоматом.

DS

DS №4 Фото: Тарас Брязгунов

Новий DS №4, який нещодавно дебютував в Україні, у квітні-травні отримає дизельну модифікацію зі знайомим 1,5-літровим двигуном BlueHDi потужністю 130 сил.

Ford

Ford Ranger Wildtrack Фото: Ford

У червні українську лінійку Ford Ranger поповнить нова версія Wildtrack з 3,0-літровим турбодизельним V6, який розвиває 240 к. с. та 600 Н∙м.

Hyundai

Hyundai Ioniq 6 Фото: Hyundai

В Україну приїде оновлений електромобіль Hyundai Ioniq 6 зі зміненим дизайном передньої частини та новим кермом у салоні. Седан отримав більші батареї ємністю 63 і 84 кВт∙год і тепер його запас ходу сягає 700 км.

Hyundai Staria Фото: Hyundai

З’явиться на нашому ринку і модернізований мінівен Hyundai Staria, який оновили як зовні, так і всередині.

Jeep

Jeep Compass Фото: Stellantis

У березні на українському ринку очікується новий Jeep Compass третього покоління. Кросовер став більшим і брутальнішим на вигляд, а ще переїхав на платформу STLA Medium, тобто став побратимом Peugeot 3008 та Opel Grandland. У нього сучасніший салон та більший 550-літровий багажник. У лінійці моделі з’явилися 195-сильний плагін-гібрид та електрична версія на 375 сил.

Крім того, в липні до України приїде оновлений компактний кросовер Jeep Avenger, який ще не дебютував.

Mazda

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Одна із найбільш очікуваних новинок 2026 року – кросовер Mazda CX-5 третього покоління, який з’явиться в Україні восени. Він зберіг знайомий дизайн, проте став більшим і просторішим, а в салоні встановили цифровий щиток приладів і великий тачскрін. Наразі модель випускають у двох 2,5-літрових модифікаціях – 187-сильній бензиновій та 141-сильній гібридній. Пізніше очікуються інноваційні двигуни нового покоління.

Крім того, восени в Україну повернеться флагманський сімейний кросовер Mazda CX-90, але вже в оновленій версії.

MG

Гібрид MG HS

У березні лінійку MG HS в Україні поповнить економічна гібридна модифікація потужністю 224 к. с. Такий кросовер витрачає лише 5,2 л на 100 км.

MG S5 EV Фото: MG

А у травні на український ринок вийдуть два електрокросовери MG. Новий MG S5 EV замінить недорогу модель ZS EV. 4,5-метрове авто виробляють у версіях потужністю 170 та 230 к. с. із батареями ємністю 49 та 64 кВт∙год. Запас ходу сягає 480 км.

MG S6 EV Фото: MG

4,7-метровий сімейний електрокросовер MG S6 EV займе нішу моделі Marvel R. Він нагадує молодшого брата зовні, але просторіший та має великий 674-літровий багажник. Електрокар випускають у 245-сильному задньопривідному та 362-сильному повнопривідному варіантах із батареєю на 77 кВт∙год. Запас ходу становить 485-530 км.

Opel

Opel Frontera Фото: Opel

Новий Opel Frontera в Україні отримає 1,2-літрову бензинову версію на 110 к. с. із автоматичною КПП. Станеться це в червні-липні.

Peugeot

Peugeot Landtrek Фото: Peugeot

У другому кварталі в Україні презентують оновлений Peugeot 408 зі зміненим дизайном. Ця модель ще не дебютувала – її світова прем’єра відбудеться на автошоу в Брюсселі 9 січня.

Крім того, у травні з’явиться особлива версія пікапа Peugeot Landtrek спеціально для українського ринку.

Porsche

Porsche Cayenne Фото: Porsche

Новий Porsche Cayenne 2026 також очікується в Україні у травні. Як відомо, він став електромобілем. Кросовер більший і обтічні ший, а в його салоні на передній панелі встановили три дисплеї. Топова 1156-сильна версія здатна розігнатися до сотні за 2,5 с, а велика батарея ємністю 113 кВт∙год забезпечує запас ходу в 622-640 км.

Renault

Renault Trafic Фото: Renault

У першому півріччі в Україні з’являться оновлені комерційні моделі Renault Trafic та Master, а у другому півріччі дебютують нові легковики.

Renault Boreal Фото: Renault

Зокрема, очікується сімейний кросовер Renault Boreal – старший брат Duster та побратим Dacia Bigster. Недороге 4,55-метрове авто із гранчастим дизайном просторе всередині та має місткий 586-літровий багажник. Новий Renault Boreal комплектується 1,3-літровим турбомотором на 163 к. с. та 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями.

Renault Symbioz Фото: Renault

А от кросовер Renault Symbioz є старшим братом Captur. 4,4-метрове авто має регульовані задні сидіння та багажник об’ємом 492-624 л. Новий Renault Symbioz комплектують 1,3-літровим бензиновим турбомотором потужністю 140 к. с. та 170-сильною гібридною установкою.

SEAT

SEAT Ibiza та Arona Фото: SEAT

У 2026 році в Україні очікуються оновлені SEAT Ibiza та Arona. Хетчбек та кросовер В-класу вирізняються новою передньою частиною та покращеним внутрішнім оздобленням. Моделі комплектуються бензиновими турбомоторами об’ємом 1,0 та 1,5 л і потужністю до 150 сил.

Subaru

Subaru Outback Фото: Subaru

В Україні очікується новий Subaru Outback, який кардинально змінився та перетворився з позашляхового універсала на кросовер. Авто вирізняється брутальним рубаним дизайном та має просторий салон. Кросовер Subaru Outback зберіг фірмовий симетричний повний привід та двигуни об’ємом 2,5 л (180 к. с.) та 2,4 л турбо (260 к. с.).

Subaru Forester Hybrid Фото: Subaru

Лінійку Subaru Forester в Україні поповнить 194-сильний гібрид. Кросовер витрачає у середньому 6,7 л на 100 км.

Toyota

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Важливою новинкою стане кросовер Toyota RAV4 шостого покоління, який повинен з’явитися в Україні у середині 2026 року. Модель залишилася вірною своїй концепції та зберегла рубаний дизайн. Нова Toyota RAV4 дещо підросла, а в її салоні з’явилися сучасніша цифрова панель приладів і великий дисплей. Гібрид Toyota RAV4 став потужніший – 239 к. с.

Toyota bZ Фото: Toyota

Крім того, на український ринок вийде електрокросовер Toyota bZ. 4,6-метрове авто є альтернативою RAV4 і вирізняється футуристичним дизайном та нестандартним компонуванням салону. Електрокар випускають у версіях потужністю від 170 до 338 к. с. із батареями на 57,7 та 74,7 кВт∙год, а його запас ходу сягає 505 км.

Volkswagen

Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

В Україні дебютує новий Volkswagen T-Roc другої генерації. Компактний кросовер став більшим, просторішим і виразнішим на вигляд, а у салоні за прикладом старшого VW Touareg встановили більші екрани на передній панелі. Модель дебютувала із бензиновими турбомоторами потужністю від 116 до 204 к. с.

Volvo

Volvo ES90 Фото: Volvo

Volvo анонсує на 2026 рік цілу низку новинок в Україні. У січні на ринок виходить флагманський електричний седан Volvo ES90 – п’ятиметровий конкурент Tesla Model S. Авто має аркоподібний дах та збільшений кліренс, а в салоні встановлено портретний тачскрін. Уже відомо, що ціна Volvo ES90 стартує з 2,9 млн гривень. Електрокар дебютує у 333-сильному виконанні з батареєю на 92 кВт∙год і запасом ходу 650 км.

Volvo EX60 ще не презентували Фото: Volvo

Улітку в Україні з’явиться електрокросовер Volvo EX60 із великим запасом ходу та набором інноваційних технологій (його світова прем’єра відбудеться у січні). У грудні очікуються новий Volvo XC60 та оновлений Volvo XC40, а також оновлена лінійка плагін-гібридів.

