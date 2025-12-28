Від $10 мільйонів і вище: найдорожчі авто у світі за 2025 рік (фото)

У 2025 році на аукціонах продали чимало авто вартістю понад 10 мільйонів доларів. Серед них – легендарні суперкари, уславлені гоночні авто минулого та боліди "Формули-1".

Найдорожчі авто у світі — зазвичай не лімітовані нові суперкари, а ексклюзивні моделі, які продають на аукціонах. Як правило, це ретроавто, проте у 2025 році високою ціною вразили і сучасні моделі. Фокус визначив 10 найдорожчих авто 2025 року, вартість яких перевищує 10 мільйонів доларів.

10 місце. Ferrari F40 LM – 11 005 000 доларів

Ferrari F40 LM Фото: RM Sotheby's

Суперкар Ferrari F40 – культова модель та останнє авто, створене за життя Енцо Феррарі. Не всі знають, що у купе була полегшена 760-сильна версія LM, здатна розігнатися до сотні за 3,1 с і розвинути 368 км/год. Таких авто випустили всього 19.

9 місце. McLaren MCL40A – 11 500 000 доларів

McLaren MCL40A Фото: Wikipedia

Ще не представлений болід McLaren MCL40A продали на аукціоні в ОАЕ. Авто дебютує в січні та виступатиме у "Формулі-1" в сезоні 2026 року, проте власник отримає його лише в 2028 році, аби передчасно не розкрити секрети моделі. McLaren MCL40A оснащений новою гібридною установкою з 1,6-літровим 545-сильним турбодвигуном і електромотором на 475 сил.

8 місце. Ford GT40 – 13 205 000 доларів

Ford GT40 Фото: RM Sotheby's

Гоночний Ford GT40 1966 року – найдорожче авто в історії марки. Спорткар брав участь у 24-годинних перегонах у Ле-Мані та став другим у змаганнях "12 годин Себрінга". Низьке обтічне купе оснащене величезним 7,0-літровим V8 потужністю 485 к. с. і здатне розвинути 330 км/год. Ford GT40 тривалий час був експонатом музею на автодромі в Індіанаполісі, але частину його колекції розпродали на аукціоні RM Sotheby’s.

7 місце. Ferrari F2001 – 18 170 000 доларів

Ferrari F2001 Фото: RM Sotheby's

У Монако продали Ferrari F2001 – чемпіонський болід Міхаеля Шумахера. Саме на цьому авто німецький гонщик у 2001 році виграв Гран-прі Монако та переміг в Угорщині, де достроково оформив своє четверте чемпіонство. Нещодавно авто пройшло реставрацію і тепер на ходу. 825-сильний V10 розганяє болід масою 600 кг до сотні всього за 2 с і дозволяє розвинути понад 350 км/год.

6 місце. Gordon Murray S1 LM – 20 000 000 доларів

Gordon Murray S1 LM Фото: RM Sotheby's

Перше з п’яти випущених купе Gordon Murray S1 LM продали за 20 мільйонів доларів. Гордон Маррі розробляв це авто, як наступника свого найвідомішого творіння – McLaren F1. Як і знаменитий предок, суперкар має тримісне компонування салону з водієм по центру та оздоблення моторного відсіку золотом. Спеціально для Gordon Murray S1 LM компанія Cosworth створила 4,3-літровий V12 на 700 сил.

5 місце. Ferrari 250 GT California Spider – 25 305 000 доларів

Ferrari 250 GT SWB California Spider Фото: Gooding & Company

Ferrari 250 GT California Spider дуже цінується колекціонерами і його ціна на торгах легко перевищує 15 мільйонів доларів. Усього випустили лише 56 таких кабріолетів, проте конкретно це авто, продане на аукціоні Gooding Christies – одне із двох суперкарів, які мали потужніший 280-сильний V12 та легкий алюмінієвий кузов.

4 місце. McLaren F1 – 25 317 500 доларів

McLaren F1 Фото: RM Sotheby's

Легендарний суперкар McLaren F1 дорожчий за свого наступника. Це перша серійна модель марки та найшвидше авто 90-х. Його 6,1-літровий 627-сильний V12 виробництва BMW дозволяє розганятися до сотні за 3,3 с і розвивати 386 км/год. Цей McLaren F1 1994 року свого часу був у знаменитій колекції авто султана Брунею, а в 2007 році пройшов реставрацію і модернізацію.

3 місце. Ferrari Daytona SP3 – 26 000 000 доларів

Ferrari Daytona SP3 Фото: RM Sotheby's

Новий Ferrari Daytona SP3 – найдорожчий суперкар сучасності. На благодійному аукціоні RM Sotheby’s за нього віддали 26 мільйонів доларів. Це останній екземпляр Ferrari Daytona SP3 із незвичним двоколірним забарвленням і особливим внутрішнім оздобленням. 840-сильний V12 розганяє його до сотні за 2,85 с, а максималка становить 340 км/год.

2 місце. Ferrari 250 LM – 36 300 000 доларів

Ferrari 250 LM Фото: RM Sotheby's

Це купе Ferrari 250 LM відзначилося перемогою в знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана" 1965 року. Усього виготовили лише 32 таких спорткари і це була перша серійна середньомоторна модель марки. Її оснастили 3,3-літровим V12 потужністю 320 к. с., який дозволяє розганятися до 100 км/год за 6,1 с і розвивати 290 км/год. Тривалий час авто було частиною колекції музею в Індіанаполісі.

1 місце. Mercedes W196 – 54 000 000 доларів

Mercedes W196 Strommlinienwagen Фото: Mercedes-Benz

Болід "Формули-1" Mercedes W196 Strommlinienwagen – найдорожче авто 2025 року. У Німеччині на аукціоні RM Sotheby’s за нього віддали 54 мільйони доларів. Унікальна модель вирізняється нетиповим для "Формули-1" кузовом із закритими колесами. До того ж, авто отримало інноваційну 2,5-літрову вісімку на 290 сил із безпосереднім впорскуванням пального. Максимальна швидкість становить 300 км/год.

Усього виготовили лише чотири Mercedes W196 Strommlinienwagen. На конкретно цьому авто чемпіон 1954 року Хуан-Мануель Фанхіо виграв Гран-прі Аргентини. Як і Ferrari 250 LM, болід був у експозиції автомузею Індіанаполіса.

Примітно, що це не найдорожче авто в історії, адже споріднений Mercedes 300 SLR у 2022 році пішов із молотка за $142 мільйони.

