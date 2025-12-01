Революція в автовиробництві: 112 років тому Ford запустив перший у світі конвеєр (фото)

У цей день, 1 грудня 1913 року, на заводі Ford запрацював перший у світі конвеєр. Саме завдяки цьому винаходу автомобілі стали масовими та доступними широкому загалу.

Перші автомобілі були надзвичайно дорогими. Доступними їх зробив геніальний Генрі Форд, а революційною моделлю став легендарний Ford Model T, який почали збирати на конвеєрі. Фокус розповість про інновацію, яка здійснила революцію в автопромисловості.

Генрі Форд мріяв випускати авто у величезних кількостях Фото: Wikipedia

Генрі Форд мріяв створити успішний автомобільний бізнес і попри три банкрутства не опускав руки. Він усвідомив, що успіх принесуть не розкішні моделі, а недороге масове авто.

"Я будуватиму автомобілі у величезних кількостях. Вони будуть досить великими для сім'ї, але досить компактними для індивідуального користування. Вони будуть зібрані з найкращих матеріалів найкращими робітниками. Але вони будуть найдешевшими, щоб кожна людина з пристойною зарплатою могла насолодитися подорожами за кермом по всьому Божому світу", — заявив Генрі Форд.

Ford Model T 1908 року Фото: Ford

Такою моделлю став Ford T, який презентували в 1908 році. Із самого почату він проектувався, як масовий і недорогий транспортний засіб. Його конструкція була надзвичайно простою, а ціна привабливою – 850 доларів ($26 800 за сучасним курсом). Тим не менше, Ford T одним із перших у індустрії отримав цільнометалевий кузов – для цього навіть звели окремий металургійний завод.

Ford Model T 1913 року став першою моделлю, яку збирали на конвеєрі Фото: Ford

Ford Model T оснастили недорогою 2,9-літровою четвіркою на 20 к. с., в парі з якою працювала 2-ступінчаста КПП. Авто розганялося до 65 км/год, витрачало 11-18,7 л/100 км і могло працювати на бензині або спирті. Гальма були лише ззаду.

У цілях економії мотор Ford T не оснастили бензонасосом. Пальне потрапляло в карбюратор самопливом, через що машина не могла піднятися на гору і глохнула. Утім, вихід швидко найшли – заїжджали на підйоми заднім ходом.

Проста конструкція Ford T дозволяла масове виробництво

Новий Ford Model T одразу став успішним – за перший рік виготовили 10 000 авто, а в 1912 – 12 000. Для того часу це був рекордний показник, проте Генрі Форд мріяв про набагато більші масштаби.

Одначе це була межа для ручного виробництва і ніяка оптимізація вже не допомагала збільшити його об’єми. Завод вже не встигав задовольнити високий попит.

За перший рік на конвеєрі зібрали 200 тисяч Ford T Фото: Ford

Потрібен був абсолютно новий підхід до виробництва. Здійснити революцію допоміг випадок – один із керівників Ford Motor Company Вільям С. Клан потрапив на м'ясокомбінат у Чикаго і побачив, як коров’ячі туші рухаються підвішеними до конвеєрної стрічки.

Саме цей принцип і вирішили застувати на заводі Ford. Генрі Форд погодив ідею і взявся модернізувати підприємство. Отже, він не винайшов конвеєр, як такий, але першим застосував його в автомобільній галузі.

Із 1914 року всі Ford T стали фарбувати в чорний колір Фото: Ford

Конвеєрне виробництво Ford Model T запустили з 1 грудня 1913 року. Автомобілі рухалися стрічкою з трихвилинними інтервалами, а остаточне складання здійснювалося всього за 93 хвилини (раніше воно займало 12,5 людино-годин).

За рік виготовили 200 тисяч автомобілів. У 1915 році заводські цехи вже 300 тис. Ford Т, а 1916 – пів мільйона. Оскільки собівартість стала нижчою, то й ціна впала до 440 доларів ($13 900 за сучасним курсом).

Ford T 1919 року отримав електростартер Фото: Ford

Це був приголомшливий успіх, проте Генрі Форд не збирався зупинятися на досягнутому. Якщо ранні Ford Т мали широку палітру кольорів, то з 1914 року вони усі стали чорними. Пояснювалося це просто: чорна фарба швидше висихала і це скорочувало час виробництва авто.

"Наші клієнти можуть вибрати автомобіль будь-якої моделі та кольору за умови, що це буде чорний Ford Т", — якось заявив із цього приводу Генрі Форд.

Генрі Форд і 10-мільйонний Ford T Фото: Ford

Аби робітники ефективніше працювали, Форд підняв їм зарплату до рекордних у галузі 5 доларів на день, а також додав соцпакет – безкоштовне медичне обслуговування, відпустки та школи для дітей персоналу. Раціоналізатори, які придумували способи оптимізувати виробництво, отримували чималі премії.

Ні, Генрі Форд не став соціалістом – він вважав робітників своїми партнерами та основними покупцями недорогого Ford Model T.

Фото: Ford

Поступово Ford T модернізували – розширили палітру версій, замінили ацетиленові фари електричними, встановили електростартер. Потужність двигуна зросла до 22 сил, що дозволило розвивати 72 км/год. Поступово повернулися і до різних кольорів авто.

Після Першої світової війни відкрилися підприємства Ford у Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Аргентині, Бразилії, Австралії. Модель збирали у 17 країнах світу. У 1921 році об’єми виробництва Ford T сягнули 1,5 млн авто на рік, а рекорд встановили в 1924 році – 2 мільйони авто.

У 1924 році випустили 2 мільйони авто Фото: Ford

У 1925 році ціна Ford T знизилася до всього 260 доларів ($4740 за нинішнім курсом). На той час 9 із 10 машин у світі були саме Ford Model T. Про Генрі Форда стали говорити, що він посадив Америку на колеса.

Останній Ford Model T зійшов із конвеєра у 1927 році. Усього випустили понад 15 мільйонів цих автомобілів.

15-мільйонний Ford T Фото: Ford

Технологію конвеєрного виробництва Ford невдовзі запозичили Chevrolet у США, Citroen у Франції, Austin у Великій Британії. Завдяки їй випустили сотні мільйонів авто і машина перестала бути розкішшю.

