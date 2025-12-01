Революция в автопроизводстве: 112 лет назад Ford запустил первый в мире конвейер (фото)

В этот день, 1 декабря 1913 года, на заводе Ford заработал первый в мире конвейер. Именно благодаря этому изобретению автомобили стали массовыми и доступными широкой общественности.

Первые автомобили были чрезвычайно дорогими. Доступными их сделал гениальный Генри Форд, а революционной моделью стал легендарный Ford Model T, который начали собирать на конвейере. Фокус расскажет об инновации, которая произвела революцию в автопромышленности.

Генри Форд мечтал выпускать авто в огромных количествах Фото: Wikipedia

Генри Форд мечтал создать успешный автомобильный бизнес и несмотря на три банкротства не опускал руки. Он осознал, что успех принесут не роскошные модели, а недорогое массовое авто.

"Я буду строить автомобили в огромных количествах. Они будут достаточно большими для семьи, но достаточно компактными для индивидуального пользования. Они будут собраны из лучших материалов лучшими рабочими. Но они будут самыми дешевыми, чтобы каждый человек с приличной зарплатой мог насладиться путешествиями за рулем по всему Божьему миру", — заявил Генри Форд.

Відео дня

Ford Model T 1908 года Фото: Ford

Такой моделью стал Ford T, который презентовали в 1908 году. С самого начала он проектировался, как массовое и недорогое транспортное средство. Его конструкция была чрезвычайно простой, а цена привлекательной — 850 долларов ($26 800 по современному курсу). Тем не менее, Ford T одним из первых в индустрии получил цельнометаллический кузов — для этого даже возвели отдельный металлургический завод.

Ford Model T 1913 года стал первой моделью, которую собирали на конвейере Фото: Ford

Ford Model T оснастили недорогой 2,9-литровой четверкой на 20 л. с., в паре с которой работала 2-ступенчатая КПП. Авто разгонялось до 65 км/ч, расходовало 11-18,7 л/100 км и могло работать на бензине или спирте. Тормоза были только сзади.

В целях экономии мотор Ford T не оснастили бензонасосом. Топливо попадало в карбюратор самотеком, из-за чего машина не могла подняться в гору и глохла. Впрочем, выход быстро нашли — заезжали на подъемы задним ходом.

Простая конструкция Ford T позволяла массовое производство

Новый Ford Model T сразу стал успешным — за первый год изготовили 10 000 авто, а в 1912 — 12 000. Для того времени это был рекордный показатель, однако Генри Форд мечтал о гораздо больших масштабах.

Важно

Легендарные рекордсмены: самые быстрые автомобили в истории (фото)

Однако это был предел для ручного производства и никакая оптимизация уже не помогала увеличить его объемы. Завод уже не успевал удовлетворить высокий спрос.

За первый год на конвейере собрали 200 тысяч Ford T Фото: Ford

Нужен был совершенно новый подход к производству. Совершить революцию помог случай — один из руководителей Ford Motor Company Уильям С. Клан попал на мясокомбинат в Чикаго и увидел, как коровьи туши движутся подвешенными к конвейерной ленте.

Именно этот принцип и решили застолбить на заводе Ford. Генри Форд согласовал идею и взялся модернизировать предприятие. Он не изобрел конвейер, как таковой, но первым применил его в автомобильной отрасли.

С 1914 года все Ford T стали окрашивать в черный цвет. Фото: Ford

Конвейерное производство Ford Model T запустили с 1 декабря 1913 года. Автомобили двигались по ленте с трехминутными интервалами, а окончательная сборка осуществлялась всего за 93 минуты (ранее она занимала 12,5 человеко-часов).

За год изготовили 200 тысяч автомобилей. В 1915 году заводские цеха уже 300 тыс. Ford Т, а 1916 — полмиллиона. Поскольку себестоимость стала ниже, то и цена упала до 440 долларов ($13 900 по современному курсу).

Ford T 1919 года получил электростартер Фото: Ford

Это был ошеломляющий успех, однако Генри Форд не собирался останавливаться на достигнутом. Если ранние Ford Т имели широкую палитру цветов, то с 1914 года они все стали черными. Объяснялось это просто: черная краска быстрее высыхала и это сокращало время производства авто.

"Наши клиенты могут выбрать автомобиль любой модели и цвета при условии, что это будет черный Ford Т", — как-то заявил по этому поводу Генри Форд.

Генри Форд и 10-миллионный Ford T Фото: Ford

Чтобы рабочие эффективнее работали, Форд поднял им зарплату до рекордных в отрасли 5 долларов в день, а также добавил соцпакет — бесплатное медицинское обслуживание, отпуска и школы для детей персонала. Рационализаторы, которые придумывали способы оптимизировать производство, получали немалые премии.

Нет, Генри Форд не стал социалистом — он считал рабочих своими партнерами и основными покупателями недорогого Ford Model T.

Фото: Ford

Постепенно Ford T модернизировали — расширили палитру версий, заменили ацетиленовые фары электрическими, установили электростартер. Мощность двигателя выросла до 22 сил, что позволило развивать 72 км/ч. Постепенно вернулись и к различным цветам авто.

После Первой мировой войны открылись предприятия Ford в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Аргентине, Бразилии, Австралии. Модель собирали в 17 странах мира. В 1921 году объемы производства Ford T достигли 1,5 млн авто в год, а рекорд установили в 1924 году — 2 миллиона авто.

В 1924 году выпустили 2 миллиона авто Фото: Ford

В 1925 году цена Ford T снизилась до всего 260 долларов ($4740 по нынешнему курсу). К тому времени 9 из 10 машин в мире были именно Ford Model T. О Генри Форде стали говорить, что он посадил Америку на колеса.

Важно

Маэстро автодизайна из Киева: граф Алексей Сахновский и его шедевры (фото)

Последний Ford Model T сошел с конвейера в 1927 году. Всего выпустили более 15 миллионов этих автомобилей.

15-миллионный Ford T Фото: Ford

Технологию конвейерного производства Ford вскоре позаимствовали Chevrolet в США, Citroen во Франции, Austin в Великобритании. Благодаря ей выпустили сотни миллионов авто и машина перестала быть роскошью.

Между прочим, недавно отметил 85-летний юбилей первый в мире внедорожник.

Также Фокус писал, что знаменитый спортивный Ford 30-х вернули в производство.