От $10 миллионов и выше: самые дорогие авто в мире за 2025 год (фото)

В 2025 году на аукционах продали немало авто стоимостью более 10 миллионов долларов. Среди них — легендарные суперкары, прославленные гоночные авто прошлого и болиды "Формулы-1".

Самые дорогие авто в мире — обычно не лимитированные новые суперкары, а эксклюзивные модели, которые продают на аукционах. Как правило, это ретроавто, однако в 2025 году высокой ценой поразили и современные модели. Фокус определил 10 самых дорогих авто 2025 года, стоимость которых превышает 10 миллионов долларов.

10 место. Ferrari F40 LM — 11 005 000 долларов

Ferrari F40 LM Фото: RM Sotheby's

Суперкар Ferrari F40 — культовая модель и последнее авто, созданное при жизни Энцо Феррари. Не все знают, что у купе была облегченная 760-сильная версия LM, способная разогнаться до сотни за 3,1 с и развить 368 км/ч. Таких авто выпустили всего 19.

9 место. McLaren MCL40A — 11 500 000 долларов

McLaren MCL40A Фото: Wikipedia

Еще не представленный болид McLaren MCL40A продали на аукционе в ОАЭ. Авто дебютирует в январе и будет выступать в "Формуле-1" в сезоне 2026 года, однако владелец получит его только в 2028 году, чтобы преждевременно не раскрыть секреты модели. McLaren MCL40A оснащен новой гибридной установкой с 1,6-литровым 545-сильным турбодвигателем и электромотором на 475 сил.

8 место. Ford GT40 — 13 205 000 долларов

Ford GT40 Фото: RM Sotheby's

Гоночный Ford GT40 1966 года — самое дорогое авто в истории марки. Спорткар участвовал в 24-часовых гонках в Ле-Мане и стал вторым в соревнованиях "12 часов Себринга". Низкое обтекаемое купе оснащено огромным 7,0-литровым V8 мощностью 485 л. с. и способно развить 330 км/ч. Ford GT40 долгое время был экспонатом музея на автодроме в Индианаполисе, но часть его коллекции распродали на аукционе RM Sotheby's.

7 место. Ferrari F2001 — 18 170 000 долларов

Ferrari F2001 Фото: RM Sotheby's

В Монако продали Ferrari F2001 — чемпионский болид Михаэля Шумахера. Именно на этом авто немецкий гонщик в 2001 году выиграл Гран-при Монако и победил в Венгрии, где досрочно оформил свое четвертое чемпионство. Недавно авто прошло реставрацию и теперь на ходу. 825-сильный V10 разгоняет болид массой 600 кг до сотни всего за 2 с и позволяет развить более 350 км/ч.

6 место. Gordon Murray S1 LM — 20 000 000 долларов

Гордон Мюррей S1 LM Фото: RM Sotheby's

Первое из пяти выпущенных купе Gordon Murray S1 LM продали за 20 миллионов долларов. Гордон Марри разрабатывал это авто, как преемника своего самого известного творения — McLaren F1. Как и знаменитый предок, суперкар имеет трехместную компоновку салона с водителем по центру и отделку моторного отсека золотом. Специально для Gordon Murray S1 LM компания Cosworth создала 4,3-литровый V12 на 700 сил.

5 место. Ferrari 250 GT California Spider — 25 305 000 долларов

Ferrari 250 GT SWB California Spider Фото: Gooding & Company

Ferrari 250 GT California Spider очень ценится коллекционерами и его цена на торгах легко превышает 15 миллионов долларов. Всего выпустили всего 56 таких кабриолетов, однако конкретно это авто, проданное на аукционе Gooding Christies — одно из двух суперкаров, которые имели мощный 280-сильный V12 и легкий алюминиевый кузов.

4 место. McLaren F1 — 25 317 500 долларов

McLaren F1 Фото: RM Sotheby's

Легендарный суперкар McLaren F1 дороже своего преемника. Это первая серийная модель марки и самое быстрое авто 90-х. Его 6,1-литровый 627-сильный V12 производства BMW позволяет разгоняться до сотни за 3,3 с и развивать 386 км/ч. Этот McLaren F1 1994 года в свое время был в знаменитой коллекции авто султана Брунея, а в 2007 году прошел реставрацию и модернизацию.

3 место. Ferrari Daytona SP3 — 26 000 000 долларов

Ferrari Daytona SP3 Фото: RM Sotheby's

Новый Ferrari Daytona SP3 — самый дорогой суперкар современности. На благотворительном аукционе RM Sotheby's за него отдали 26 миллионов долларов. Это последний экземпляр Ferrari Daytona SP3 с необычной двухцветной окраской и особой внутренней отделкой. 840-сильный V12 разгоняет его до сотни за 2,85 с, а максималка составляет 340 км/ч.

2 место. Ferrari 250 LM — 36 300 000 долларов

Ferrari 250 LM Фото: RM Sotheby's

Это купе Ferrari 250 LM отметилось победой в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана" 1965 года. Всего изготовили всего 32 таких спорткара и это была первая серийная среднемоторная модель марки. Ее оснастили 3,3-литровым V12 мощностью 320 л. с., который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,1 с и развивать 290 км/ч. Долгое время авто было частью коллекции музея в Индианаполисе.

1 место. Mercedes W196 — 54 000 000 долларов

Mercedes W196 Strommlinienwagen Фото: Mercedes-Benz

Болид "Формулы-1" Mercedes W196 Strommlinienwagen — самое дорогое авто 2025 года. В Германии на аукционе RM Sotheby's за него отдали 54 миллиона долларов. Уникальная модель отличается нетипичным для "Формулы-1" кузовом с закрытыми колесами. К тому же, авто получило инновационную 2,5-литровую восьмерку на 290 сил с непосредственным впрыском топлива. Максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Всего изготовили всего четыре Mercedes W196 Strommlinienwagen. На конкретно этом авто чемпион 1954 года Хуан-Мануэль Фанхио выиграл Гран-при Аргентины. Как и Ferrari 250 LM, болид был в экспозиции автомузея Индианаполиса.

Примечательно, что это не самое дорогое авто в истории, ведь родственный Mercedes 300 SLR в 2022 году ушел с молотка за $142 миллиона.

