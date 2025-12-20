Самые дорогие Toyota всех времен выставили на продажу за $3,8 миллиона (фото)

В Японии выставили на продажу спорткары Toyota 2000 GT. Это самые дорогие модели японской марки в ее истории.

За три купе Toyota 2000 GT 60-х годов планируют получить 3,8 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Выпущено всего 337 купе Toyota 2000 GT

Спорткар Toyota 2000 GT 1967 года уже давно считается самой ценной моделью японской марки. Именно благодаря этому купе японская компания заявила о себе на весь мир, а также отметилась рядом побед в гонках.

Toyota 2000 GT успешно выступала в гонках

К тому же, автомобиль редкий — с 1967 по 1970 год изготовили всего 337 купе и два кабриолета, которые снимались в фильме "Живешь лишь дважды" о приключениях Джеймса Бонда. Цена Toyota 2000 GT часто превышает миллион долларов.

На продажу выставили одно серебристое купе Toyota 2000 GT с автоматической КПП за 970 000 долларов и два авто (красное и белое) с механической коробкой передач стоимостью $1,2 миллиона каждое.

Спорткар оснащен 150-сильной шестеркой от Yamaha

Самая дорогая Toyota оснащена 2,0-литровой рядной шестеркой на 150 л. с., которую разработали специалисты Yamaha. Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. Спорткар имеет независимую подвеску и дисковые тормоза на всех колесах.

