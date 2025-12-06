Самое быстрое авто 90-х ушло с молотка за рекордные $25 миллионов (фото)

В ОАЭ на аукционе продали культовый суперкар McLaren F1 1994 года. За уникальное авто 90-х заплатили более 25 миллионов долларов.

Цена McLaren F1 составила 25 317 500 долларов и это новый рекорд для модели и для McLaren в целом. Об авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

McLaren F1 способен развить 386 км/ч Фото: RM Sotheby's

Суперкар McLaren F1 — знаменитая модель, которая на протяжении 12 лет (1993-2005) была самым быстрым авто в мире. Его 6,1-литровый 627-сильный V12 от BMW позволяет стартовать до 100 км/ч за 3,3 с и развивать 386 км/ч.

В салоне водитель сидит по центру Фото: RM Sotheby's

Карбоновое купе McLaren F1 имеет необычную трехместную компоновку с водителем по центру и двумя пассажирами по бокам. Среди других особенностей модели — технология граунд-эффекта (она присасывает авто к дороге) и отделка моторного отсека натуральным золотом для лучшего отвода тепла.

Суперкар оснащен 627-сильным V12 от BMW Фото: RM Sotheby's

Всего выпустили 64 стандартных дорожных McLaren F1. Конкретно это авто — 14 в серии. Его создали для султана Брунея, который имеет самую большую в мире коллекцию автомобилей.

Позже суперкар McLaren F1 хранился в частных коллекциях в Великобритании и США, а в 2007 году прошел реставрацию и модернизацию. Авто получило аэродинамический пакет с антикрылом и салон от лимитированного McLaren F1 LM.

На авто оставили свои автографы Михаэль Шумахер и Льюис Гамильтон Фото: RM Sotheby's

Пробег McLaren F1 1994 года составляет 22 тыс. км. На автомобиле есть автографы Михаэля Шумахера и Льюиса Гамильтона.

