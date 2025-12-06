Найшвидше авто 90-х пішло з молотка за рекордні $25 мільйонів (фото)

В ОАЕ на аукціоні продали культовий суперкар McLaren F1 1994 року. За унікальне авто 90-х заплатили понад 25 мільйонів доларів.

Ціна McLaren F1 склала 25 317 500 доларів і це новий рекорд для моделі і для McLaren загалом. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

McLaren F1 здатен розвинути 386 км/год Фото: RM Sotheby's

Суперкар McLaren F1 – знаменита модель, яка упродовж 12 років (1993-2005) була найшвидшим авто у світі. Його 6,1-літровий 627-сильний V12 від BMW дозволяє стартувати до 100 км/год за 3,3 с і розвивати 386 км/год.

У салоні водій сидить по центру Фото: RM Sotheby's

Карбонове купе McLaren F1 має незвичне тримісне компонування з водієм по центру та двома пасажирами з боків. Серед інших особливостей моделі – технологія граунд-ефекту (вона присмоктує авто до дороги) і оздоблення моторного відсіку натуральним золотом для кращого відводу тепла.

Суперкар оснащений 627-сильним V12 від BMW Фото: RM Sotheby's

Усього випустили 64 стандартних дорожніх McLaren F1. Конкретно це авто – 14 в серії. Його створили для султана Брунею, який має найбільшу у світі колекцію автомобілів.

Пізніше суперкар McLaren F1 зберігався в приватних колекціях у Великій Британії та США, а в 2007 році пройшов реставрацію та модернізацію. Авто отримало аеродинамічний пакет із антикрилом і салон від лімітованого McLaren F1 LM.

На авто залишили свої автографи Міхаель Шумахер і Люїс Гамільтон Фото: RM Sotheby's

Пробіг McLaren F1 1994 року становить 22 тис. км. На автомобілі є автографи Міхаеля Шумахера і Люїса Гамільтона.

До речі, нещодавно сучасного наступника McLaren F1 продали за 20 мільйонів доларів.

Також Фокус повідомляв, що на аукціон виставили суперкар загиблої зірки Голлівуду.