Найшвидші в історії: Toyota презентувала екстремальні суперкари (фото)

У лінійці концерну Toyota з’являться одразу два нові суперкари — потужне гібридне купе Toyota GR GT та відроджений Lexus LFA другого покоління, який стане електромобілем.

Суперкари Toyota і Lexus офіційно презентували в Токіо. Формально це передсерійні концепти, але обидві моделі запустять у виробництво із 2027 року. Розробкою автомобілів займається спортивний підрозділ Gazoo Racing. Їх подробиці розкрили на сайті японського автовиробника.

Суперкар Toyota GR GT

Новий Toyota GR GT — старший брат Supra і перший суперкар в історії марки. Гібридне купе вирізняється гранчастим дизайном із довгим капотом, короткою загостреною "кормою" і розкосими фарами.

Toyota GR GT Фото: Toyota

В основі авто лежить алюмінієва силова структура, а частина кузовних панелей виготовлені з карбону. Маса Toyota GR GT не перевищує 1750 кг.

Відео дня

Максимальна швидкість Toyota GR GT перевищує 320 км/год Фото: Toyota

Розміри Toyota GR GT:

довжина – 4820 мм;

ширина – 2000 мм;

висота – 1195 мм;

колісна база – 2725 мм.

Салон оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном Фото: Toyota

Салон Toyota GR GT оздобили шкірою, алькантарою та карбоном. Встановлено скошене кермо та ковшеподібні крісла, розділені високим трансмісійним тунелем. На передній панелі – два дисплеї.

Суперкар отримав спортивні крісла Фото: Toyota

Суперкар Toyota GR GT оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором, які сумарно розвивають понад 650 к. с. і 850 Нм. Максимальна швидкість перевищує 320 км/год, тобто це найшвидша Toyota в історії.

Авто отримало гібридну установку потужністю понад 650 сил Фото: Toyota

В арсеналі Toyota GR GT – самоблокувальний диференціал, карбоново-керамічні гальма та низькопрофільні шини розміром 265/35 ZR20 спереду і 325/30ZR20 ззаду.

Гоночний Toyota GR GT3 Фото: Toyota

Крім того, показали гоночний варіант Toyota GR GT3, який вирізняється карбоновим обвісом та величезним антикрилом. У салоні з’явилися каркас безпеки та спортивні сидіння.

Важливо

Toyota представила аналог Tesla Model S за $28 000 із запасом ходу понад 700 км (фото)

Новий Lexus LFA

Новий Lexus LFA другого покоління збудований на платформі Toyota GR GT, проте кардинально змінився і став електромобілем. Його характеристики тримають у секреті, проте відомо, що він буде потужнішим і швидшим за 552-сильного попередника. Отже, максимальна швидкість перевищить 300 км/год.

Новий Lexus LFA вирізняється елегантним дизайном Фото: Lexus

Суперкар Lexus LFA є серійним варіантом концепту Sport. Купе вирізняється елегантним обтічним дизайном із вираженим "носом", довгим капотом і вигнутим дахом. Ззаду встановили висувне антикрило. Авто суттєво більше за попередника і також має алюмінієвий силовий каркас.

Суперкар став електромобілем Фото: Lexus

Габарити Lexus LFA 2027:

довжина – 4690 мм;

ширина – 2040 мм;

висота – 1195 мм;

колісна база – 2725 мм.

Авто отримало кермо-штурвал Фото: Lexus

У салоні купе Lexus LFA переважає футуристичний стиль. Обволікаюча центральна консоль створює ефект кокпіту гоночного авто. Суперкар отримав компактне кермо-штурвал і цифрову панель приладів.

Між іншим, електромобілем невдовзі стане і новий Toyota Land Cruiser.

Також Фокус розповідав про новий седан Toyota Corolla 2026.