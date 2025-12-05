Самые быстрые в истории: Toyota презентовала экстремальные суперкары (фото)
В линейке концерна Toyota появятся сразу два новых суперкара — мощное гибридное купе Toyota GR GT и возрожденный Lexus LFA второго поколения, который станет электромобилем.
Суперкары Toyota и Lexus официально презентовали в Токио. Формально это предсерийные концепты, но обе модели запустят в производство с 2027 года. Разработкой автомобилей занимается спортивное подразделение Gazoo Racing. Их подробности раскрыли на сайте японского автопроизводителя.
Toyota GR GT
Новый Toyota GR GT — старший брат Supra и первый суперкар в истории марки. Гибридное купе отличается граненым дизайном с длинным капотом, короткой заостренной "кормой" и раскосыми фарами.
В основе авто лежит алюминиевая силовая структура, а часть кузовных панелей изготовлены из карбона. Масса Toyota GR GT не превышает 1750 кг.
Размеры Toyota GR GT:
- длина — 4820 мм;
- ширина — 2000 мм;
- высота — 1195 мм;
- колесная база — 2725 мм.
Салон Toyota GR GT отделали кожей, алькантарой и карбоном. Установлены скошенный руль и ковшеобразные кресла, разделенные высоким трансмиссионным тоннелем. На передней панели — два дисплея.
Суперкар Toyota GR GT оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором, которые суммарно развивают более 650 л. с. и 850 Нм. Максимальная скорость превышает 320 км/ч, то есть это самая быстрая Toyota в истории.
В арсенале Toyota GR GT — самоблокирующийся дифференциал, карбоново-керамические тормоза и низкопрофильные шины размером 265/35 ZR20 спереди и 325/30ZR20 сзади.
Кроме того, показали гоночный вариант Toyota GR GT3, который отличается карбоновым обвесом и огромным антикрылом. В салоне появились каркас безопасности и спортивные сиденья.Важно
Lexus LFA
Новый Lexus LFA второго поколения построен на платформе Toyota GR GT, однако кардинально изменился и стал электромобилем. Его характеристики держатся в секрете, однако известно, что он будет мощнее и быстрее 552-сильного предшественника. Таким образом, максимальная скорость превысит 300 км/ч.
Суперкар Lexus LFA является серийным вариантом концепта Sport. Купе отличается элегантным обтекаемым дизайном с выраженным "носом", длинным капотом и изогнутой крышей. Сзади установили выдвижное антикрыло. Авто существенно больше предшественника и также имеет алюминиевый силовой каркас.
Габариты Lexus LFA 2027:
- длина — 4690 мм;
- ширина — 2040 мм;
- высота — 1195 мм;
- колесная база — 2725 мм.
В салоне купе Lexus LFA преобладает футуристический стиль. Обволакивающая центральная консоль создает эффект кокпита гоночного авто. Суперкар получил компактный руль-штурвал и цифровую панель приборов.
Между прочим, электромобилем вскоре станет и новый Toyota Land Cruiser.
Также Фокус рассказывал о новом седане Toyota Corolla 2026.