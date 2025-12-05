Самые быстрые в истории: Toyota презентовала экстремальные суперкары (фото)

В линейке концерна Toyota появятся сразу два новых суперкара — мощное гибридное купе Toyota GR GT и возрожденный Lexus LFA второго поколения, который станет электромобилем.

Суперкары Toyota и Lexus официально презентовали в Токио. Формально это предсерийные концепты, но обе модели запустят в производство с 2027 года. Разработкой автомобилей занимается спортивное подразделение Gazoo Racing. Их подробности раскрыли на сайте японского автопроизводителя.

Toyota GR GT

Новый Toyota GR GT — старший брат Supra и первый суперкар в истории марки. Гибридное купе отличается граненым дизайном с длинным капотом, короткой заостренной "кормой" и раскосыми фарами.

Toyota GR GT Фото: Toyota

В основе авто лежит алюминиевая силовая структура, а часть кузовных панелей изготовлены из карбона. Масса Toyota GR GT не превышает 1750 кг.

Максимальная скорость Toyota GR GT превышает 320 км/ч Фото: Toyota

Размеры Toyota GR GT:

длина — 4820 мм;

ширина — 2000 мм;

высота — 1195 мм;

колесная база — 2725 мм.

Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном Фото: Toyota

Салон Toyota GR GT отделали кожей, алькантарой и карбоном. Установлены скошенный руль и ковшеобразные кресла, разделенные высоким трансмиссионным тоннелем. На передней панели — два дисплея.

Суперкар получил спортивные кресла Фото: Toyota

Суперкар Toyota GR GT оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором, которые суммарно развивают более 650 л. с. и 850 Нм. Максимальная скорость превышает 320 км/ч, то есть это самая быстрая Toyota в истории.

Авто получило гибридную установку мощностью более 650 сил Фото: Toyota

В арсенале Toyota GR GT — самоблокирующийся дифференциал, карбоново-керамические тормоза и низкопрофильные шины размером 265/35 ZR20 спереди и 325/30ZR20 сзади.

Гоночный Toyota GR GT3 Фото: Toyota

Кроме того, показали гоночный вариант Toyota GR GT3, который отличается карбоновым обвесом и огромным антикрылом. В салоне появились каркас безопасности и спортивные сиденья.

Lexus LFA

Новый Lexus LFA второго поколения построен на платформе Toyota GR GT, однако кардинально изменился и стал электромобилем. Его характеристики держатся в секрете, однако известно, что он будет мощнее и быстрее 552-сильного предшественника. Таким образом, максимальная скорость превысит 300 км/ч.

Новый Lexus LFA отличается элегантным дизайном Фото: Lexus

Суперкар Lexus LFA является серийным вариантом концепта Sport. Купе отличается элегантным обтекаемым дизайном с выраженным "носом", длинным капотом и изогнутой крышей. Сзади установили выдвижное антикрыло. Авто существенно больше предшественника и также имеет алюминиевый силовой каркас.

Суперкар стал электромобилем Фото: Lexus

Габариты Lexus LFA 2027:

длина — 4690 мм;

ширина — 2040 мм;

высота — 1195 мм;

колесная база — 2725 мм.

Авто получило руль-штурвал Фото: Lexus

В салоне купе Lexus LFA преобладает футуристический стиль. Обволакивающая центральная консоль создает эффект кокпита гоночного авто. Суперкар получил компактный руль-штурвал и цифровую панель приборов.

