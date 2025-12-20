Найдорожчі Toyota усіх часів виставили на продаж за $3,8 мільйона (фото)

У Японії виставили на продаж спорткари Toyota 2000 GT. Це найдорожчі моделі японської марки в її історії.

За три купе Toyota 2000 GT 60-х років планують отримати 3,8 мільйона доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Випущено лише 337 купе Toyota 2000 GT

Спорткар Toyota 2000 GT 1967 року уже давно вважається найціннішою моделлю японської марки. Саме завдяки цьому купе японська компанія заявила про себе на весь світ, а також відзначилася низкою перемог у перегонах.

Toyota 2000 GT успішно виступала в перегонах

До того ж, автомобіль рідкісний – із 1967 по 1970 рік виготовили лише 337 купе та два кабріолети, які знімалися у фільмі "Живеш лиш двічі" про пригоди Джеймса Бонда. Ціна Toyota 2000 GT часто перевищує мільйон доларів.

На продаж виставили одне сріблясте купе Toyota 2000 GT з автоматичною КПП за 970 000 доларів та два авто (червоне та біле) з механічною коробкою передач вартістю $1,2 мільйона кожне.

Спорткар оснащений 150-сильною шісткою від Yamaha

Найдорожча Toyota оснащена 2,0-літровою рядною шісткою на 150 к. с., яку розробили спеціалісти Yamaha. Розгін до 100 км/год займає 8,4 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год. Спорткар має незалежну підвіску та дискові гальма на всіх колесах.

