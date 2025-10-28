На аукционе будут продавать гоночные McLaren будущего: их еще не выпустили (фото)

Новейшие гоночные McLaren 2026-2027 годов выставили на аукцион в Абу-Даби. В декабре с молотка уйдут болид "Формулы-1" и спортпрототип для 24-часовых гонок в Ле-Мане, которые еще официально не представили.

За два гоночных McLaren планируют получить до 20 миллионов долларов. Покупатели не получат эти автомобили в ближайшие несколько лет и даже не увидят их во время торгов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Дело в том, что разработка этих спорткаров еще продолжается и они еще не представлены. К тому же, в McLaren стремятся некоторое время не раскрывать секреты авто, поэтому покупателям их передадут только в 2028 году. Спорткары будут полностью функциональными и будут иметь поддержку McLaren, то есть их можно будет использовать на гоночном треке. Кроме того, покупатели получат билеты на гонки в VIP-зону.

McLaren MCL40A

Болид "Формулы-1" McLaren MCL40A представят в январе или феврале 2026 года. За него планируют получить до 12 миллионов долларов.

Болид "Формулы-1" McLaren 2026 года продадут до его презентации Фото: Wikipedia

Новый McLaren MCL40A будет существенно отличаться от предшественников, ведь соответствует требованиям нового технического регламента, который вводится с сезона 2026 года. Болид будет на 20 см короче и на 10 см уже, а его масса снизится на 30 кг.

Кроме того, болид McLaren MCL40A получит новую аэродинамику и иную гибридную установку с 1,6-литровой бензиновой турбошестерней на 545 л.с. и 475-сильным электромотором. Также появятся режимы X-mode для прямых и Z-mode для поворотов.

McLaren United AS LMDh Гиперкар Фото: RM Sotheby's

McLaren United AS LMDh Hypercar

McLaren United AS LMDh Hypercar оценили примерно в 6-8 миллионов долларов. С этим спортпрототипом McLaren в 2027 году вернется в чемпионат по соревнованиям на выносливость WEC и знаменитые 24-часовые гонки в Ле-Мане.

McLaren возвращается в гонки спортпрототипов Фото: RM Sotheby's

Подробности McLaren United AS LMDh Hypercar пока держатся в секрете. Известно, что обтекаемое купе также получит гибридную установку с бензиновым V6 твин-турбо и электромотором.

