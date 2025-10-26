На аукцион выставили неприметное личное авто королевы Елизаветы II (фото)

В Великобритании на аукцион выставили Range Rover 2007 года. Премиальный внедорожник принадлежал королеве Елизавете II и она неоднократно садилась за его руль.

За авто королевы Елизаветы II планируют получить 50-60 тысяч фунтов стерлингов ($66 500 — 80 000), то есть оно существенно дороже обычных подержанных Range Rover 2000-х. Его подробности раскрыли на сайте аукциона Iconic.

Фото: Iconic Auctioneers

Британская королевская семья и лично Елизавета II были давними ценителями продукции Land Rover. В королевском гараже стояло немало внедорожников этой марки.

Королева часто садилась за руль именно этого внедорожника Фото: Getty

Этот внедорожник приобрели для королевской семьи в 2007 году. Эксперты установили, что он выпущен в один день с Range Rover телеведущего Джереми Кларксона, который используется на его ферме.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Iconic Auctioneers

Елизавету II видели за рулем конкретно этого Range Rover L322. В частности, на внедорожнике она приезжала на королевскую выставку лошадей и посещала Сандрингемский дворец.

Відео дня

Важно

В Киеве заметили редкий британский внедорожник мощностью 575 сил на "бляхах" (фото)

Range Rover доработали в подразделении Special Vehicles, которое выпускает дорогие версии моделей британской марки. Специально для Елизаветы ІІ установили ручки, которые облегчают посадку и высадку.

Авто неплохо сохранено несмотря на пробег более 200 тыс. км Фото: Iconic Auctioneers

Салон Range Rover отделан кожей и деревом, а комплектация включает раздельный климат-контроль, камеру и набор электроприводов. Под капотом установлен 3,6-литровый турбодизельный V8 мощностью 272 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Под капотом установлен 272-сильный дизельный V8 Фото: Iconic Auctioneers

Когда в королевском гараже появился более новый Range Rover, то эту машину продали. Оно эксплуатировалось в Великобритании и Испании, а его пробег сейчас составляет 202 тыс. км. Нынешний владелец приобрел внедорожник для ежедневного использования, однако проверив его VIN-номер, обнаружил, что это авто Елизаветы II.

Кстати, именно Range Rover L322 планируют вернуть в производство, причем выпускать его будут в Эстонии.

Также Фокус писал, что на этот аукцион свой раритетный спорткар выставил Роуэн Аткинсон.