На аукцион выставили неприметное личное авто королевы Елизаветы II (фото)
В Великобритании на аукцион выставили Range Rover 2007 года. Премиальный внедорожник принадлежал королеве Елизавете II и она неоднократно садилась за его руль.
За авто королевы Елизаветы II планируют получить 50-60 тысяч фунтов стерлингов ($66 500 — 80 000), то есть оно существенно дороже обычных подержанных Range Rover 2000-х. Его подробности раскрыли на сайте аукциона Iconic.
Британская королевская семья и лично Елизавета II были давними ценителями продукции Land Rover. В королевском гараже стояло немало внедорожников этой марки.
Этот внедорожник приобрели для королевской семьи в 2007 году. Эксперты установили, что он выпущен в один день с Range Rover телеведущего Джереми Кларксона, который используется на его ферме.
Елизавету II видели за рулем конкретно этого Range Rover L322. В частности, на внедорожнике она приезжала на королевскую выставку лошадей и посещала Сандрингемский дворец.
Range Rover доработали в подразделении Special Vehicles, которое выпускает дорогие версии моделей британской марки. Специально для Елизаветы ІІ установили ручки, которые облегчают посадку и высадку.
Салон Range Rover отделан кожей и деревом, а комплектация включает раздельный климат-контроль, камеру и набор электроприводов. Под капотом установлен 3,6-литровый турбодизельный V8 мощностью 272 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом.
Когда в королевском гараже появился более новый Range Rover, то эту машину продали. Оно эксплуатировалось в Великобритании и Испании, а его пробег сейчас составляет 202 тыс. км. Нынешний владелец приобрел внедорожник для ежедневного использования, однако проверив его VIN-номер, обнаружил, что это авто Елизаветы II.
Кстати, именно Range Rover L322 планируют вернуть в производство, причем выпускать его будут в Эстонии.
