На аукціон виставили непримітне особисте авто королеви Єлизавети ІІ (фото)
У Великій Британії на аукціон виставили Range Rover 2007 року. Преміальний позашляховик належав королеві Єлизаветі ІІ і вона неодноразово сідала за його кермо.
За авто королеви Єлизавети ІІ планують отримати 50-60 тисяч фунтів стерлінгів ($66 500 – 80 000), тобто воно суттєво дорожче за звичайні вживані Range Rover 2000-х. Його подробиці розкрили на сайті аукціону Iconic.
Британська королівська родина та особисто Єлизавета ІІ були давніми поціновувачами продукції Land Rover. У королівському гаражі стояло чимало позашляховиків цієї марки.
Цей позашляховик придбали для королівської сім’ї у 2007 році. Експерти встановили, що він випущений в один день із Range Rover телеведучого Джеремі Кларксона, який використовується на його фермі.
Єлизавету ІІ бачили за кермом конкретно цього Range Rover L322. Зокрема, на позашляховику вона приїжджала на королівську виставку коней та відвідувала Сандрингемський палац.
Range Rover доопрацювали в підрозділі Special Vehicles, який випускає дорогі версії моделей британської марки. Спеціально для Єлизавети ІІ встановили ручки, які полегшують посадку та висадку.
Салон Range Rover оздоблений шкірою та деревом, а комплектація включає роздільний клімат-контроль, камеру і набір електроприводів. Під капотом встановлено 3,6-літровий турбодизельний V8 потужністю 272 к. с., який працює в парі з 6-ступінчастим автоматом.
Коли в королівському гаражі з’явився новіший Range Rover, то цю машину продали. Воно експлуатувалося у Великій Британії та Іспанії, а його пробіг зараз становить 202 тис. км. Нинішній власник придбав позашляховик для щоденного використання, проте перевіривши його VIN-номер, виявив, що це авто Єлизавети ІІ.
До речі, саме Range Rover L322 планують повернути у виробництво, причому випускатимуть його в Естонії.
