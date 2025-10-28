На аукціоні продаватимуть гоночні McLaren майбутнього: їх ще не випустили (фото)
Новітні гоночні McLaren 2026-2027 років виставили на аукціон в Абу-Дабі. У грудні з молотка підуть болід "Формули-1" та спортпрототип для 24-годинних перегонів у Ле-Мані, які ще офіційно не презентували.
За два гоночні McLaren планують отримати до 20 мільйонів доларів. Покупці не отримають ці автомобілі в найближчі кілька років та навіть не побачать їх під час торгів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.
Річ у тім, що розробка цих спорткарів ще триває і вони ще не представлені. До того ж, у McLaren прагнуть певний час не розкривати секрети авто, тому покупцям їх передадуть лише у 2028 році. Спорткари будуть повністю функціональними і матимуть підтримку McLaren, тобто їх можна буде використовувати на гоночному треку. Крім того, покупці отримають квитки на перегони у VIP-зону.
McLaren MCL40A
Болід "Формули-1" McLaren MCL40A представлять у січні або лютому 2026 року. За нього планують отримати до 12 мільйонів доларів.
Новий McLaren MCL40A суттєво відрізнятиметься від попередників, адже відповідає вимогам нового технічному регламенту, який запроваджують із сезону 2026 року. Болід буде на 20 см коротшим і на 10 см вужчим, а його маса знизиться на 30 кг.Важливо
Крім того, болід McLaren MCL40A отримає нову аеродинаміку та інакшу гібридну установку з 1,6-літровою бензиновою турбошісткою на 545 к. с. і 475-сильним електромотором. Також з’являться режими X-mode для прямих та Z-mode для поворотів.
McLaren United AS LMDh Hypercar
McLaren United AS LMDh Hypercar оцінили приблизно у 6-8 мільйонів доларів. Із цим спортпрототипом McLaren у 2027 році повернеться у чемпіонат зі змагань на витривалість WEC та знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані.
Подробиці McLaren United AS LMDh Hypercar поки тримаються в секреті. Відомо, що обтічне купе також отримає гібридну установку з бензиновим V6 твін-турбо та електромотором.
