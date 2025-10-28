На аукціоні продаватимуть гоночні McLaren майбутнього: їх ще не випустили (фото)

Новітні гоночні McLaren 2026-2027 років виставили на аукціон в Абу-Дабі. У грудні з молотка підуть болід "Формули-1" та спортпрототип для 24-годинних перегонів у Ле-Мані, які ще офіційно не презентували.

За два гоночні McLaren планують отримати до 20 мільйонів доларів. Покупці не отримають ці автомобілі в найближчі кілька років та навіть не побачать їх під час торгів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Річ у тім, що розробка цих спорткарів ще триває і вони ще не представлені. До того ж, у McLaren прагнуть певний час не розкривати секрети авто, тому покупцям їх передадуть лише у 2028 році. Спорткари будуть повністю функціональними і матимуть підтримку McLaren, тобто їх можна буде використовувати на гоночному треку. Крім того, покупці отримають квитки на перегони у VIP-зону.

McLaren MCL40A

Болід "Формули-1" McLaren MCL40A представлять у січні або лютому 2026 року. За нього планують отримати до 12 мільйонів доларів.

Болід "Формули-1" McLaren 2026 року продадуть до його презентації Фото: Wikipedia

Новий McLaren MCL40A суттєво відрізнятиметься від попередників, адже відповідає вимогам нового технічному регламенту, який запроваджують із сезону 2026 року. Болід буде на 20 см коротшим і на 10 см вужчим, а його маса знизиться на 30 кг.

Крім того, болід McLaren MCL40A отримає нову аеродинаміку та інакшу гібридну установку з 1,6-літровою бензиновою турбошісткою на 545 к. с. і 475-сильним електромотором. Також з’являться режими X-mode для прямих та Z-mode для поворотів.

McLaren United AS LMDh Hypercar Фото: RM Sotheby's

McLaren United AS LMDh Hypercar

McLaren United AS LMDh Hypercar оцінили приблизно у 6-8 мільйонів доларів. Із цим спортпрототипом McLaren у 2027 році повернеться у чемпіонат зі змагань на витривалість WEC та знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані.

McLaren повертається в перегони спортпрототипів Фото: RM Sotheby's

Подробиці McLaren United AS LMDh Hypercar поки тримаються в секреті. Відомо, що обтічне купе також отримає гібридну установку з бензиновим V6 твін-турбо та електромотором.

