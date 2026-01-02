Розмитнення, податки, акцизи: важливі зміни для автомобілістів України з 2026 року

Новий 2026 рік приніс низку важливих змін у автомобільній галузі. Із 1 січня скасували пільги при розмитненні та переглянули податки та акцизи.

В Україні переглянули пільги для електрокарів, а також традиційно для початку року змінили ставки акцизів і зборів на автомобілі та пальне. Фокус розповість про основні новації 2026 року для українських автомобілістів.

Розмитнення електрокарів подорожчало

Мабуть, головне нововведення 2026 року – скасування пільг на розмитнення електромобілів в Україні, які діяли з 2018 року. Хоча були пропозиції продовжити преференції, та в Кабміні не підтримали цю ідею. Утім, варто відзначити, що це скасування є лише частковим.

Річ у тім, що повернули тільки ПДВ на електромобілі (у розмірі 20%), а от нульове мито та пільговий акциз (1 євро з 1 кВт∙год ємності батареї) залишаються, оскільки вони закріплені в Митному тарифі та Податковому кодексі України, відповідно.

Мало того, залишається нульовим і збір у Пенсійний фонд при першій реєстрації електромобіля в Україні, адже відповідну норму внесли в закон "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування".

Як змінився збір у пенсій фонд у 2026 році

До речі, пенсійний збір для всіх інших автомобілів (не електрокарів) також зазнав змін, адже із 1 січня 2026 року діють нові його ставки.

Як відомо, ставки пенсійного збору при реєстрації авто прив’язані до прожиткового мінімуму. Оскільки з 2026 року він зріс до 3328 гривень, то і ставки змінилися.

Ставки збору до Пенсійного фонду в 2026 році:

3% — для авто вартістю до 549 120 гривень;

4% — для авто вартістю від 549 120 до 965 120 гривень;

5% — для авто вартістю понад 965 120 гривень.

Варто наголосити, що пенсійний збір на авто сплачується лише при першій його реєстрації на території України, причому стосується як нових, так і вживаних машин.

Під податок на розкіш тепер підпадають авто вартістю від 3 242 625 гривень

Податок на розкіш у 2026 році

Транспортний податок в Україні, також відомий, як податок на розкіш, також зазнав змін. Він прив’язаний до мінімальної зарплати, яка із 1 січня 2026 року збільшена до 8647 гривень.

Під податок на розкіш в Україні підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат, тобто 3 242 625 гривень.

Сума транспортного податку не змінилася і становить 25 000 гривень. Слід відзначити, що Мінекономіки невдовзі опублікує щорічний перелік моделей, які під нього підпадають. Їх власники отримають сповіщення від податкової та матимуть два місяці на сплату податку.

Пальне подорожчає

1 січня 2026 року відбулося чергове збільшення ставок акцизу на пальне в Україні, отже неважко здогадатися, що невдовзі ціни на АЗС поповзуть догори.

Акциз на пальне в Україні у 2026 році:

бензин — 300 євро за 1000 л (+29 євро або 1,37 грн за літр);

дизельне пальне — 253,8 євро за 1000 л (+38 євро або 3 грн за літр);

газ — 198 євро за 1000 л (+25 євро або 1,2 грн за літр).

Нагадаємо, що акцизи на пальне в Україні продовжать поетапно зростати до 2028 року.

