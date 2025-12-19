В Україні зростають продажі дизельних авто: найпопулярніші нові та вживані моделі (фото)
На українському ринку поступово відновлюється попит на дизельні автомобілі — він зростає останні кілька місяців. Найпопулярнішими є моделі Renault.
За листопад 2025 року в Україні першу реєстрацію пройшли понад 5,3 тис. нових та вживаних авто з дизелем, що на 2% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Нових дизельних автомобілів продали 1,4 тис., що на 8% менше, аніж торік. Лідером у сегменті є Renault Duster.
Топ 5 найпопулярніших нових дизельних авто в Україні за листопад 2025 року:
- Renault Duster – 251 продане авто.
- Toyota Land Cruiser Prado – 218 од.
- FIAT Titano – 151 од.
- Volkswagen Touareg – 149 од.
- Volkswagen Tiguan – 99 од.
Вживаних дизельних автомобілів поставили на облік 3,9 тис., що на 5% перевищує минулорічний показник. Найпопулярнішою також є модель Renault – Megane.
Найпопулярніші вживані авто з дизелем в Україні:
- Renault Megane – 296 зареєстрованих авто.
- Nissan Qashqai – 291 од.
- Skoda Octavia – 236 од.
- Volkswagen Passat – 222 од.
- Hyundai Santa Fe – 156 од.
