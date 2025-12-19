В Україні зростають продажі дизельних авто: найпопулярніші нові та вживані моделі (фото)

На українському ринку поступово відновлюється попит на дизельні автомобілі — він зростає останні кілька місяців. Найпопулярнішими є моделі Renault.

За листопад 2025 року в Україні першу реєстрацію пройшли понад 5,3 тис. нових та вживаних авто з дизелем, що на 2% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Нових дизельних автомобілів продали 1,4 тис., що на 8% менше, аніж торік. Лідером у сегменті є Renault Duster.

Renault Duster – найпопулярніше нове авто з дизелем в Україні Фото: Renault

Топ 5 найпопулярніших нових дизельних авто в Україні за листопад 2025 року:

Renault Duster – 251 продане авто. Toyota Land Cruiser Prado – 218 од. FIAT Titano – 151 од. Volkswagen Touareg – 149 од. Volkswagen Tiguan – 99 од.

Вживаних дизельних автомобілів поставили на облік 3,9 тис., що на 5% перевищує минулорічний показник. Найпопулярнішою також є модель Renault – Megane.

У вживаному сегменті лідирує Renault Megane Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто з дизелем в Україні:

Renault Megane – 296 зареєстрованих авто. Nissan Qashqai – 291 од. Skoda Octavia – 236 од. Volkswagen Passat – 222 од. Hyundai Santa Fe – 156 од.

