В Україні зростають продажі дизельних авто: найпопулярніші нові та вживані моделі (фото)

дизельний двигун
В Україні почав зростати попит на дизельні авто | Фото: Wikipedia

На українському ринку поступово відновлюється попит на дизельні автомобілі — він зростає останні кілька місяців. Найпопулярнішими є моделі Renault.

За листопад 2025 року в Україні першу реєстрацію пройшли понад 5,3 тис. нових та вживаних авто з дизелем, що на 2% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Нових дизельних автомобілів продали 1,4 тис., що на 8% менше, аніж торік. Лідером у сегменті є Renault Duster.

Renault Duster
Renault Duster – найпопулярніше нове авто з дизелем в Україні
Фото: Renault

Топ 5 найпопулярніших нових дизельних авто в Україні за листопад 2025 року:

  1. Renault Duster – 251 продане авто.
  2. Toyota Land Cruiser Prado – 218 од.
  3. FIAT Titano – 151 од.
  4. Volkswagen Touareg – 149 од.
  5. Volkswagen Tiguan – 99 од.
Вживаних дизельних автомобілів поставили на облік 3,9 тис., що на 5% перевищує минулорічний показник. Найпопулярнішою також є модель Renault – Megane.

Renault Megane
У вживаному сегменті лідирує Renault Megane
Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто з дизелем в Україні:

  1. Renault Megane – 296 зареєстрованих авто.
  2. Nissan Qashqai – 291 од.
  3. Skoda Octavia – 236 од.
  4. Volkswagen Passat – 222 од.
  5. Hyundai Santa Fe – 156 од.

