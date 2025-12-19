Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

В Украине растут продажи дизельных авто: самые популярные новые и подержанные модели (фото)

дизельный двигатель
В Украине начал расти спрос на дизельные авто | Фото: Wikipedia

На украинском рынке постепенно восстанавливается спрос на дизельные автомобили — он растет последние несколько месяцев. Самыми популярными являются модели Renault.

За ноябрь 2025 года в Украине первую регистрацию прошли более 5,3 тыс. новых и подержанных авто с дизелем, что на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Новых дизельных автомобилей продали 1,4 тыс., что на 8% меньше, чем в прошлом году. Лидером в сегменте является Renault Duster.

Рено Дастер
Renault Duster — самое популярное новое авто с дизелем в Украине
Фото: Renault

Топ 5 самых популярных новых дизельных авто в Украине за ноябрь 2025 года:

  1. Renault Duster — 251 проданное авто.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 218 ед.
  3. FIAT Titano — 151 ед.
  4. Volkswagen Touareg — 149 ед.
  5. Volkswagen Tiguan — 99 ед.
Важно
В ЕС передумали запрещать бензиновые и дизельные авто — что предлагают взамен
В ЕС передумали запрещать бензиновые и дизельные авто — что предлагают взамен

Подержанных дизельных автомобилей поставили на учет 3,9 тыс., что на 5% превышает прошлогодний показатель. Самой популярной также является модель Renault — Megane.

Renault Megane
В подержанном сегменте лидирует Renault Megane
Фото: Renault

Самые популярные подержанные авто с дизелем в Украине:

  1. Renault Megane — 296 зарегистрированных авто.
  2. Nissan Qashqai — 291 ед.
  3. Skoda Octavia — 236 ед.
  4. Volkswagen Passat — 222 ед.
  5. Hyundai Santa Fe — 156 ед.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине растет спрос на авто из США и чаще всего из-за океана завозят электрокары.

Відео дня

Также мы рассказывали о среднем возрасте авто на украинском рынке.