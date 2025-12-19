В Украине растут продажи дизельных авто: самые популярные новые и подержанные модели (фото)

На украинском рынке постепенно восстанавливается спрос на дизельные автомобили — он растет последние несколько месяцев. Самыми популярными являются модели Renault.

За ноябрь 2025 года в Украине первую регистрацию прошли более 5,3 тыс. новых и подержанных авто с дизелем, что на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Новых дизельных автомобилей продали 1,4 тыс., что на 8% меньше, чем в прошлом году. Лидером в сегменте является Renault Duster.

Renault Duster — самое популярное новое авто с дизелем в Украине

Топ 5 самых популярных новых дизельных авто в Украине за ноябрь 2025 года:

Renault Duster — 251 проданное авто. Toyota Land Cruiser Prado — 218 ед. FIAT Titano — 151 ед. Volkswagen Touareg — 149 ед. Volkswagen Tiguan — 99 ед.

Подержанных дизельных автомобилей поставили на учет 3,9 тыс., что на 5% превышает прошлогодний показатель. Самой популярной также является модель Renault — Megane.

В подержанном сегменте лидирует Renault Megane

Самые популярные подержанные авто с дизелем в Украине:

Renault Megane — 296 зарегистрированных авто. Nissan Qashqai — 291 ед. Skoda Octavia — 236 ед. Volkswagen Passat — 222 ед. Hyundai Santa Fe — 156 ед.

