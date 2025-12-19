В Украине растут продажи дизельных авто: самые популярные новые и подержанные модели (фото)
На украинском рынке постепенно восстанавливается спрос на дизельные автомобили — он растет последние несколько месяцев. Самыми популярными являются модели Renault.
За ноябрь 2025 года в Украине первую регистрацию прошли более 5,3 тыс. новых и подержанных авто с дизелем, что на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Новых дизельных автомобилей продали 1,4 тыс., что на 8% меньше, чем в прошлом году. Лидером в сегменте является Renault Duster.
Топ 5 самых популярных новых дизельных авто в Украине за ноябрь 2025 года:
- Renault Duster — 251 проданное авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 218 ед.
- FIAT Titano — 151 ед.
- Volkswagen Touareg — 149 ед.
- Volkswagen Tiguan — 99 ед.
Подержанных дизельных автомобилей поставили на учет 3,9 тыс., что на 5% превышает прошлогодний показатель. Самой популярной также является модель Renault — Megane.
Самые популярные подержанные авто с дизелем в Украине:
- Renault Megane — 296 зарегистрированных авто.
- Nissan Qashqai — 291 ед.
- Skoda Octavia — 236 ед.
- Volkswagen Passat — 222 ед.
- Hyundai Santa Fe — 156 ед.
