Растаможка, налоги, акцизы: важные изменения для автомобилистов Украины с 2026 года

Новый 2026 год принес ряд важных изменений в автомобильной отрасли. С 1 января отменили льготы при растаможке и пересмотрели налоги и акцизы.

В Украине пересмотрели льготы для электрокаров, а также традиционно для начала года изменили ставки акцизов и сборов на автомобили и топливо. Фокус расскажет об основных новациях 2026 года для украинских автомобилистов.

Растаможка электрокаров подорожала

Пожалуй, главное новшество 2026 года — отмена льгот на растаможку электромобилей в Украине, которые действовали с 2018 года. Хотя были предложения продлить преференции, но в Кабмине не поддержали эту идею. Впрочем, стоит отметить, что эта отмена является лишь частичной.

Дело в том, что вернули только НДС на электромобили (в размере 20%), а вот нулевая пошлина и льготный акциз (1 евро с 1 кВт∙ч емкости батареи) остаются, поскольку они закреплены в Таможенном тарифе и Налоговом кодексе Украины, соответственно.

Мало того, остается нулевым и сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации электромобиля в Украине, ведь соответствующую норму внесли в закон "О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование".

Как изменился сбор в пенсионный фонд в 2026 году

Кстати, пенсионный сбор для всех остальных автомобилей (не электрокаров) также претерпел изменения, ведь с 1 января 2026 года действуют новые его ставки.

Как известно, ставки пенсионного сбора при регистрации авто привязаны к прожиточному минимуму. Поскольку с 2026 года он вырос до 3328 гривен, то и ставки изменились.

Ставки сбора в Пенсионный фонд в 2026 году:

3% — для авто стоимостью до 549 120 гривен;

4% — для авто стоимостью от 549 120 до 965 120 гривен;

5% — для авто стоимостью свыше 965 120 гривен.

Стоит отметить, что пенсионный сбор на авто уплачивается только при первой его регистрации на территории Украины, причем касается как новых, так и подержанных машин.

Под налог на роскошь теперь подпадают авто стоимостью от 3 242 625 гривен

Налог на роскошь в 2026 году

Транспортный налог в Украине, также известный, как налог на роскошь, также претерпел изменения. Он привязан к минимальной зарплате, которая с 1 января 2026 года увеличена до 8647 гривен.

Под налог на роскошь в Украине подпадают автомобили в возрасте до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат, то есть 3 242 625 гривен.

Сумма транспортного налога не изменилась и составляет 25 000 гривен. Следует отметить, что Минэкономики вскоре опубликует ежегодный перечень моделей, которые под него подпадают. Их владельцы получат уведомления от налоговой и будут иметь два месяца на уплату налога.

Топливо подорожает

1 января 2026 года произошло очередное увеличение ставок акциза на топливо в Украине, так что нетрудно догадаться, что вскоре цены на АЗС поползут вверх.

Акциз на топливо в Украине в 2026 году:

бензин — 300 евро за 1000 л (+29 евро или 1,37 грн за литр);

дизельное топливо — 253,8 евро за 1000 л (+38 евро или 3 грн за литр);

газ — 198 евро за 1000 л (+25 евро или 1,2 грн за литр).

Напомним, что акцизы на топливо в Украине продолжат поэтапно расти до 2028 года.

