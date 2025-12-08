Украинцам стоит готовиться к новым ценам на топливо: бензин, газ и дизель подорожают
По оценке Национального банка Украины, в 2026 году топливо подорожает. Новое повышение цен на АЗС в Украине будет связано с ростом акциз.
В 2025 году рост цен на топливо был "относительно низким и стабильным". Однако с 1 января ситуация изменится. Об этом говорится в отчете НБУ.
"Со следующего года темпы роста цен на топливо ускорятся прежде всего из-за запланированного повышения акцизной нагрузки", — отметили в банке.
Горючее подорожает: как изменятся акцизы
Как передавал Фокус, в 2026 году в Украине ожидается существенный рост цен на топливо, ведь акцизы поднимут:
- на бензин — до 300 евро за тысячу литров (плюс 1,37 грн на каждом литре);
- на дизель — до 253,8 евро (плюс почти 3 грн);
- на сжиженный газ — до 198 евро (плюс 1,2 грн).
Украинцам стоит готовиться к новым ценам на топливо
Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии "delo.ua" спрогнозировал, что в декабре цены на бензин и дизтопливо будут стабильными.
"Нет смысла снижать цены, чтобы через несколько недель снова повышать их из-за акцизов. Я думаю что до весны у нас будет длительный стабильный период цен на АЗС", — отметил он.
Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, однако, не исключает возможности снижения цен на дизель. Это объясняется тем, что с сентября средняя цена выросла на 6 грн/л, а потенциал роста из-за акцизов составляет всего 1,5 грн/л.
Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что из-за отключения света в Украине могут ощутимо подорожать продукты. Больше всего от обесточиваний страдают молочная продукция и мясо.
Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев спрогнозировал, как долго еще будут отключения света по графикам. По его словам, даже при положительном сценарии всю зиму придется мириться с плановыми обесточиваниями.