Украинцам стоит готовиться к новым ценам на топливо: бензин, газ и дизель подорожают

По оценке Национального банка Украины, в 2026 году топливо подорожает. Новое повышение цен на АЗС в Украине будет связано с ростом акциз.

В 2025 году рост цен на топливо был "относительно низким и стабильным". Однако с 1 января ситуация изменится. Об этом говорится в отчете НБУ.

"Со следующего года темпы роста цен на топливо ускорятся прежде всего из-за запланированного повышения акцизной нагрузки", — отметили в банке.

Горючее подорожает: как изменятся акцизы

Как передавал Фокус, в 2026 году в Украине ожидается существенный рост цен на топливо, ведь акцизы поднимут:

на бензин — до 300 евро за тысячу литров (плюс 1,37 грн на каждом литре);

на дизель — до 253,8 евро (плюс почти 3 грн);

на сжиженный газ — до 198 евро (плюс 1,2 грн).

Украинцам стоит готовиться к новым ценам на топливо

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии "delo.ua" спрогнозировал, что в декабре цены на бензин и дизтопливо будут стабильными.

Відео дня

"Нет смысла снижать цены, чтобы через несколько недель снова повышать их из-за акцизов. Я думаю что до весны у нас будет длительный стабильный период цен на АЗС", — отметил он.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, однако, не исключает возможности снижения цен на дизель. Это объясняется тем, что с сентября средняя цена выросла на 6 грн/л, а потенциал роста из-за акцизов составляет всего 1,5 грн/л.

Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что из-за отключения света в Украине могут ощутимо подорожать продукты. Больше всего от обесточиваний страдают молочная продукция и мясо.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев спрогнозировал, как долго еще будут отключения света по графикам. По его словам, даже при положительном сценарии всю зиму придется мириться с плановыми обесточиваниями.