Молоко и мясо могут подорожать на 30% из-за блэкаутов в Украине: прогноз эксперта

Длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к подорожанию продуктов питания до 30%, прежде всего молочной продукции и мяса, требующих постоянного охлаждения. В то же время овощи, в частности картофель, будут оставаться более стабильными в цене и незначительно изменят стоимость.

В комментарии изданию "Телеграф" заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что длительные блэкауты по 8 часов ежедневно могут привести к существенному повышению цен на продукты питания. По его словам, больше всего от этого страдают молочная продукция и мясо, поскольку они требуют непрерывного охлаждения.

В то же время эксперт Всемирного банка развития плодоовощеводства Оксана Руженкова объяснила, что цены на картофель, даже в случае подорожания, изменятся незначительно — всего на несколько гривен. Она подчеркнула, что Украина имеет открытые границы и активно импортирует овощи, поэтому дефицита не ожидается.

"Пару гривен, которые особой погоды потребителям не сделают. Украина имеет открытые границы и активно импортирует овощи", — отметила она.

По данным издания, в ночь на субботу, 7 декабря, в Украине отмечались масштабные отключения электроэнергии после воздушного удара. Свет в некоторых регионах отсутствует до 7 часов подряд, а в лучшем случае электроснабжение восстанавливают лишь на 3-4 часа.

Эксперты подчеркивают, что картофель менее уязвим к блэкаутам, поскольку его можно хранить без постоянного использования электричества. Для поддержания необходимой температуры в хранилищах генераторы применяют лишь эпизодически, что позволяет минимизировать расходы и сохранить продукцию в надлежащем состоянии.

Напомним, что, по мнению председателя Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, отключения света будут продолжаться в течение всей зимы.

Также Фокус писал, что по графику отключений 8 декабря света у бытовых потребителей не будет по 15 часов.