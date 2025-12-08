Молоко та м'ясо можуть подорожчати на 30% через блекаути в Україні: прогноз експерта

Тривалі відключення електроенергії в Україні можуть призвести до подорожчання продуктів харчування до 30%, перш за все молочної продукції та м’яса, що потребують постійного охолодження. Водночас овочі, зокрема картопля, залишатимуться більш стабільними в ціні і незначно змінять вартість.

У коментарі виданню "Телеграф" заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що тривалі блекаути по 8 годин щодня можуть призвести до істотного підвищення цін на продукти харчування. За його словами, найбільше від цього страждають молочна продукція та м’ясо, оскільки вони вимагають безперервного охолодження.

Водночас експерт Світового банку розвитку плодоовочівництва Оксана Руженкова пояснила, що ціни на картоплю, навіть у разі подорожчання, зміняться незначно – лише на кілька гривень. Вона наголосила, що Україна має відкриті кордони та активно імпортує овочі, тому дефіциту не очікується.

"Пару гривень, які особливої погоди споживачам не зроблять. Україна має відкриті кордони та активно імпортує овочі", – зазначила вона.

За даними видання, у ніч на суботу, 7 грудня, в Україні відзначалися масштабні відключення електроенергії після повітряного удару. Світло в деяких регіонах відсутнє до 7 годин поспіль, а у найкращому випадку електропостачання відновлюють лише на 3–4 години.

Експерти підкреслюють, що картопля менш уразлива до блекаутів, оскільки її можна зберігати без постійного використання електрики. Для підтримання необхідної температури у сховищах генератори застосовують лише епізодично, що дозволяє мінімізувати витрати та зберегти продукцію в належному стані.

