"Графики будут длительными и сложными": как долго еще будут отключения света, — эксперт

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что даже по оптимистическому сценарию отключения света будут продолжаться в течение всей зимы. По его словам, украинцам "надо привыкнуть и жить в этих графиках".

"К большому сожалению, мы должны привыкнуть к этим графикам отключений электроэнергии, которые будут достаточно длинными. Они продлятся всю зиму, а оставят нас, в лучшем случае, где-то в начале апреля. То есть графики будут длительными и сложными. Но надо привыкнуть и жить в этих графиках", — предупредил эксперт в комментарии "Еспресо" 8 декабря.

Он пояснил, что по оптимистическому сценарию украинцы не будут паниковать и быстро заряжать примеры накопления электроэнергии. По негативному же ВС РФ будут наносить удары по энергосистеме, а у потребителей не будет света по суткам.

"Средневзвешенный сценарий — надо привыкнуть к графикам, которые у нас были раньше — 4 часа через 4 без стабильного электроснабжения", — добавил Игнатьев.

Відео дня

Напомним, 8 декабря во всех областях Украины будут действовать отключения света в течение суток объемом от 2,5 до 4 очередей. Также введены графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Компания ДТЭК опубликовала графики отключений для Днепропетровской, Одесской и Киевской областей, а также столицы. У бытовых потребителей не будет электроэнергии по 15 часов.

Ночью на 8 декабря ВС РФ атаковали Украину дронами и КАБами. Под ударом снова был Фастов в Киевской области. Также взрывы слышали в Чернигове, Днепре и Ахтырке.