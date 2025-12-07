В "Укрэнерго" предупредили, как долго не будет света 8 декабря

Ситуация в украинской энергетике после очередных ракетно-дроновых атак ВС РФ на энергообъекты остается тяжелой.

В связи с этим 8 декабря во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления, заявили в "Укрэнерго".

Как и 7 декабря, в понедельник графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 2,5 до 4 очередей, то есть света не будет по 12-16 часов в зависимости от региона и очереди.

Для промышленных потребителей на протяжении суток актуальными остаются графики ограничения мощности.

Поскольку ситуация с отключениями может меняться на протяжении дня, абонентам рекомендуется отслеживать обновление графиков на сайтах региональных облэнерго.

Тех же, у кого электричество будет, энергетики просят использовать его экономно.

В последнее время Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые целенаправленно атакуя объекты, которые ранее считались неприкосновенными из-за их критической роли в обеспечении жизни миллионов граждан.

Обозреватель BILD Юлиан Репке констатирует, что оккупанты бьют по железным дорогам, медицинским складам, а также продолжают уничтожать энергетику, чтобы сделать жизнь людей максимально невыносимой в зимний период.

"Российские беспилотники, ракеты и крылатые ракеты продолжают ежедневно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за разрушенной электросети жители многих регионов Украины вынуждены обходиться без электроэнергии по 12-16 часов в сутки", — написал он.

В свою очередь ВС РФ продолжают террор. Российские войска в ночь на 7 декабря нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по энергетическим и промышленным объектам Полтавской области.

Ранее в "Укрэнерго" предупреждали, что с отключениями по 12 и больше часов украинцам, возможно, придется жить неделями.

