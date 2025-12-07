РФ сменила тактику ударов по Украине: под прицелом ж/д, энергетика и медицина, — Bild

Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые целенаправленно атакуя объекты, которые ранее считались неприкосновенными из-за их критической роли в обеспечении жизни миллионов граждан.

К таким выводам пришел немецкий военный обозреватель BILD Юлиан Репке. По данным журналиста, 5 декабря Вооруженные силы РФ применили против Украины 653 воздушных средства поражения. Среди них — более 300 ударных дронов Shahed, гиперзвуковые ракеты "Кинжал", северокорейские KN-23, "Искандеры", а также крылатые ракеты "Калибр".

Удары по железной дороге и гражданским объектам

Одним из ключевых эпизодов атаки стало поражение узловой железнодорожной инфраструктуры в городе Фастов Киевской области. Как ранее сообщил министр Алексей Кулеба, разрушены или повреждены "железнодорожный узел, вокзал, депо, обслуживающее электрички, и парк подвижного состава".

При этом до сих пор Россия наносила системные удары по железным дорогам преимущественно на востоке страны. Удар по Фастову фактически стал прецедентом — атака пришлась по важнейшей артерии, связывающей столицу с областью.

Серьезные разрушения понес крупнейший сортировочный центр "Новой почты" в Днепре. Местные жители сообщают в соцсетях об уничтожении десятков тысяч посылок. Среди них — отправления для украинских военных: экипировка, каски, приборы ночного видения и другое оборудование.

Отметим, что это уже не первый целевой удар по объектам логистики, которые обеспечивают как гражданские потребности, так и фронтовые поставки.

Также фиксируется серия атак на распределительные медицинские базы, снабжающие больницы по всей стране. После удара по складу во Львове около 600 медучреждений временно остались без необходимых поставок. Таким образом Россия системно пытается нарушить устойчивость украинской системы здравоохранения перед зимним сезоном, усложнив доступ к медикаментам и оборудованию.

В заключение Репке упомянул и удары по украинской энергетике, хотя для большинства украинцев это не стало новостью.

"Российские беспилотники, ракеты и крылатые ракеты продолжают ежедневно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за разрушенной электросети жители многих регионов Украины вынуждены обходиться без электроэнергии по 12-16 часов в сутки", — написал немецкий обозреватель.

Напомним, 6 декабря Вооруженные силы РФ ударили по центральному складу сети аптек "Мед-Сервис" в Днепре. А 15 ноября под ударом оказался склад "Оптима-Фарм", который обслуживал южные области Украины.