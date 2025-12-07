РФ змінила тактику ударів по Україні: під прицілом залізниця, енергетика та медицина, — Bild

Росія перейшла до нової тактики масованих ударів по Україні, вперше цілеспрямовано атакуючи об'єкти, які раніше вважали недоторканними через їхню критичну роль у забезпеченні життя мільйонів громадян.

Таких висновків дійшов німецький військовий оглядач BILD Юліан Рьопке. За даними журналіста, 5 грудня Збройні сили РФ застосували проти України 653 повітряні засоби ураження. Серед них — понад 300 ударних дронів Shahed, гіперзвукові ракети "Кинджал", північнокорейські KN-23, "Іскандери", а також крилаті ракети "Калібр".

Удари по залізниці та цивільних об'єктах

Одним із ключових епізодів атаки стало ураження вузлової залізничної інфраструктури в місті Фастів Київської області. Як раніше повідомив міністр Олексій Кулеба, зруйновано або пошкоджено "залізничний вузол, вокзал, депо, що обслуговує електрички, і парк рухомого складу".

При цьому досі Росія завдавала системних ударів по залізницях переважно на сході країни. Удар по Фастову фактично став прецедентом — атака припала на найважливішу артерію, що зв'язує столицю з областю.

Відео дня

Серйозних руйнувань зазнав найбільший сортувальний центр "Нової пошти" в Дніпрі. Місцеві жителі повідомляють у соцмережах про знищення десятків тисяч посилок. Серед них — відправлення для українських військових: екіпірування, каски, прилади нічного бачення та інше обладнання.

Зазначимо, що це вже не перший цільовий удар по об'єктах логістики, які забезпечують як цивільні потреби, так і фронтові поставки.

Важливо

Окупанти знищили депо "Нової пошти": чи компенсують українцям гроші за посилки

Також фіксується серія атак на розподільчі медичні бази, що постачають лікарні по всій країні. Після удару по складу у Львові близько 600 медзакладів тимчасово залишилися без необхідних поставок. Таким чином Росія системно намагається порушити стійкість української системи охорони здоров'я перед зимовим сезоном, ускладнивши доступ до медикаментів та обладнання.

Насамкінець Рьопке згадав і удари по українській енергетиці, хоча для більшості українців це не стало новиною.

"Російські безпілотники, ракети та крилаті ракети продовжують щодня атакувати енергетичну інфраструктуру України. Через зруйновану електромережу жителі багатьох регіонів України змушені обходитися без електроенергії по 12-16 годин на добу", — написав німецький оглядач.

Нагадаємо, 6 грудня Збройні сили РФ вдарили по центральному складу мережі аптек "Мед-Сервіс" у Дніпрі. А 15 листопада під ударом опинився склад "Оптіма-Фарм", який обслуговував південні області України.