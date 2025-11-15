ЗС РФ знищили в Дніпрі великий склад із ліками: третій удар по фармацевтиці

Російські окупанти намагаються влаштувати українцям не тільки холодну й темну зиму, вибиваючи енергетику, а й мають намір позбавити їх доступу до ліків. Втретє вони завдали удару по складах одного з двох найбільших українських фармдистриб'юторів.

Під ударом опинився склад "Оптима-Фарм" у Дніпрі, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела в компанії.

Унаслідок атаки його було повністю знищено. Зі співробітників ніхто не постраждав.

Розмір збитків наразі ще не озвучено. За інформацією видання, цей склад обслуговував південні області України.

Це — вже третя атака на склади компанії за останні три місяці. Попередній склад, який обслуговував центр України, опинився під прицілом ЗС РФ 25 жовтня, під час масштабної атаки на Київ. Тоді було зруйновано офіс і складський комплекс, а збитки склали близько $100 млн. Ця атака також знищила 20% місячного запасу ліків України.

Уперше окупанти вдарили по київському складу 28 серпня.

Фармацевтична компанія "Оптіма-Фарм" працює на українському ринку понад 30 років. Це спільне українсько-естонське підприємство, яке має 11 філій по всій країні. За даними YouControl, 2024 року виручка компанії перевищила 69 млрд грн.

На ринку оптової торгівлі лікарськими засобами "Оптима-Фарм" посідає друге місце після "БаДМ", контролюючи разом із нею понад 85% дистрибуції медикаментів у 2022-2023 роках.

Наразі ні мер Дніпра Борис Філатов, ні в ОВА більше деталей про атаку на склад "Оптима-Фарм" не надали.

Обстріл Дніпра 15 листопада: що відомо

За інформацією т.в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, ЗС РФ атакували Дніпро безпілотниками в ніч на 15 листопада.

Атака на місто почалася після опівночі, тоді ж у місті оголосили повітряну небезпеку, а вже близько першої години ночі пролунали перші потужні вибухи. Уже невдовзі виникло кілька пожеж, було пошкоджено приватні підприємства та автомобіль. Один із дронів звалився поруч із житловими будинками.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора виявили, що російська компанія АТ НПК "Катрен", яка є співвласником одного з найбільших українських дистриб'юторів лікарських засобів ТОВ "Вента ЛТД", постачає медичні товари та обладнання Міністерству оборони РФ.

Незважаючи на війну, російські власники "Вента ЛТД" продовжують заробляти на українському ринку лікарських засобів, де компанія контролює близько 10% дистрибуції.