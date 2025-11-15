ВС РФ уничтожили в Днепре крупный склад с лекарствами: третий удар по фармацевтике

Российские оккупанты пытаются устроить украинцам не только холодную и темную зиму, выбивая энергетику, но и намерены лишить их доступа к лекарствам. Третий раз они нанесли удар по складам одного из двух крупнейших украинских фармдистрибюторов.

Под ударом оказался склад "Оптима-Фарм" в Днепре, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники в компании.

В результате атаки он был полностью уничтожен. Из сотрудников никто не пострадал.

Размер ущерба на данный момент еще не озвучен. По информации издания, этот склад обслуживал южные области Украины.

Это – уже третья атака на склады компании за последних три месяца. Предыдущий склад, который обслуживал центр Украины, оказался под прицелом ВС РФ 25 октября, во время масштабной атаки на Киев. Тогда были разрушены офис и складской комплекс, а убытки составили около $100 млн. Эта атака также уничтожила 20% месячного запаса лекарства Украины.

В первый раз оккупанты ударили по киевскому складу 28 августа.

Фармацевтическая компания "Оптима-Фарм" работает на украинском рынке более 30 лет. Это совместное украинско-эстонское предприятие, которое имеет 11 филиалов по всей стране. По данным YouControl, в 2024 году выручка компании превысила 69 млрд грн.

На рынке оптовой торговли лекарственными средствами "Оптима-Фарм" занимает второе место после "БаДМ", контролируя вместе с ней более 85% дистрибуции медикаментов в 2022-2023 годах.

На данный момент ни мэр Днепра Борис Филатов, ни в ОВА больше деталей об атаке на склад "Оптима-Фарм" не предоставили.

Обстрел Днепра 15 ноября: что известно

По информации врио главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко, ВС РФ атаковали Днепр беспилотниками в ночь на 15 ноября.

Атака на город началась после полуночи, тогда же в городе объявили воздушную опасность, а уже около часа ночи раздались первые мощные взрывы. Уже вскоре возникло несколько пожаров, были повреждены частные предприятия и автомобиль. Один из дронов рухнул рядом с жилыми домами.

Напомним, Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора обнаружили, что российская компания АО НПК "Катрен", которая является совладельцем одного из крупнейших украинских дистрибьюторов лекарственных средств ООО "Вента ЛТД", поставляет медицинские товары и оборудование Министерству обороны РФ.

Несмотря на войну, российские владельцы "Вента ЛТД" продолжают зарабатывать на украинском рынке лекарственных средств, где компания контролирует около 10% дистрибуции.