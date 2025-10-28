Россия атаковала фармсклад в Украине: уничтожено 20% месячного запаса лекарств

Во время удара по Киеву российские войска уничтожили центральный склад компании "Оптима-Фарм", одного из двух крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств страны. На объекте хранилось около 20% месячного запаса медикаментов, что может повлечь временные перебои с поставками лекарств.

Как сообщает "Экономическая правда", в результате атаки в ночь на 25 октября разрушены склад и офис дистрибьютора "Оптима-Фарм", который обеспечивал значительную часть украинского фармацевтического рынка.

По оценке компании, потери составляют около $100 млн (4,2 млрд грн), что равняется примерно 5% ее годового оборота. Представители "Оптима-Фарм" отметили, что уничтожено оборудование, базы данных и товарные запасы. На предприятии уточнили, что повреждение баз данных с логистической и контрактной информацией создало дополнительные трудности для операционной деятельности.

"Планируем возобновить транспортировку лекарств на этой неделе", — сообщил генеральный директор "Оптима-Фарм" Игорь Гуцал. По его словам, сейчас доставка медикаментов в аптечные сети Киева осуществляется с региональных складов, однако этого объема недостаточно для полного покрытия спроса.

Компания "Оптима-Фарм" контролирует около 43% рынка дистрибуции лекарственных средств в Украине, примерно столько же имеет компания "БаДМ". Обе структуры после ареста активов третьего игрока — компании "Вента" — обеспечивают около 85% поставок лекарств в стране. Выручка "Оптима-Фарм" в 2024 году составила 69,5 млрд грн. Владельцем компании является бизнесмен Андрей Губский.

По информации Антимонопольного комитета, в июле 2024 года "Оптима-Фарм" и "БаДМ" были оштрафованы за согласование цен на общую сумму более 4,7 млрд грн 24 октября АМКУ подтвердил действие своего решения.

В фармацевтическом секторе ожидают краткосрочные трудности с поставками.

"Будут тяжелые две-три недели, потом ситуация должна стабилизироваться", — заявил исполняющий обязанности генерального директора "БаДМ" Дмитрий Бабенко. В компании уже зафиксировали рост спроса на свои услуги в Киеве и области.

Представители фармпроизводителя "ИнтерХим" сообщили, что рынок имеет достаточные запасы продукции, но ее пополнение потребует времени. "Это большой логистический и финансовый вызов, но рынок с этим справится", — отметил директор компании Александр Чумак.

В аптечных сетях ожидают возможные перебои с доставкой препаратов, особенно в прифронтовые регионы.

"Уже через неделю можем столкнуться с проблемами поставок лекарств", — заявила исполнительный директор сети аптек "911" Юлия Клименюк. Она добавила, что с 1 марта аптеки имеют ограниченные товарные запасы, поэтому вынуждены полностью перестраивать логистические цепи.

По данным Фокуса, после уничтожения склада "Оптима-Фарм" активизировались конкуренты компании. Они увеличили объемы отгрузок и активно заполняют аптечные сети собственной продукцией, пытаясь занять освободившуюся долю рынка.

Александр Мудрый, основатель компании "Конэкс", отметил, что основной вопрос сейчас заключается в быстром переориентировании поставок: "Здесь вопрос не к дистрибьюторам, а к производителям — какие остатки есть у них, чтобы обеспечить рынок. Это испытание для всей системы снабжения".

По оценкам правительственных собеседников, последствия атаки не должны привести к существенному дефициту лекарств. "Возможна временная нехватка отдельных препаратов, но не массовый дефицит", — сообщили в Кабмине. Имеющиеся запасы на складах "Оптима-Фарм" и "БаДМ" оцениваются в более 8 млрд грн каждый.

Вопрос возмещения убытков остается открытым. По словам представителей рынка, крупные страховые компании часто отказывают в компенсации из-за военных рисков. "БаДМ" в 2022 году не получила страховых выплат за аналогичные потери. Эксперты предполагают, что "Оптима-Фарм" может договориться с производителями о частичном списании долгов, как это уже происходило ранее.

"Никто не заинтересован в дестабилизации рынка, ведь последствия могут быть непредсказуемыми", — отметил представитель правительства. В то же время эксперты не исключают, что компания могла завысить оценку убытков в $100 млн (около 4,2 млрд грн), чтобы усилить позиции в обжаловании штрафа АМКУ.

Напомним, в августе российские войска уже атаковали объекты компании "Оптима-Фарм", а в начале полномасштабной войны — склады другого крупного дистрибьютора "БаДМ" в Киевской и Полтавской областях. Предыдущий опыт свидетельствует, что фармацевтическая отрасль способна быстро адаптироваться к подобным потерям, сохраняя стабильность поставок критических медикаментов.

Как сообщал Фокус, ракета РФ уничтожила склад "Оптима-Фарм".

Фокус также писал, что в результате ночной атаки российских войск на Киев, в ночь на 26 октября погибли три человека, еще 29 человек получили ранения. Среди пострадавших семеро детей.