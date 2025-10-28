Росія атакувала фармсклад в Україні: знищено 20% місячного запасу ліків

Під час удару по Києву російські війська знищили центральний склад компанії "Оптіма-Фарм", одного з двох найбільших дистриб’юторів лікарських засобів країни. На об’єкті зберігалося близько 20% місячного запасу медикаментів, що може спричинити тимчасові перебої з постачанням ліків.

Як повідомляє "Економічна правда", внаслідок атаки у ніч на 25 жовтня зруйновані склад та офіс дистриб’ютора "Оптіма-Фарм", який забезпечував значну частину українського фармацевтичного ринку.

За оцінкою компанії, втрати становлять близько $100 млн (4,2 млрд грн), що дорівнює приблизно 5% її річного обороту. Представники "Оптіма-Фарм" зазначили, що знищено обладнання, бази даних і товарні запаси. На підприємстві уточнили, що пошкодження баз даних із логістичною та контрактною інформацією створило додаткові труднощі для операційної діяльності.

"Плануємо відновити транспортування ліків на цьому тижні", — повідомив генеральний директор "Оптіма-Фарм" Ігор Гуцал. За його словами, наразі доставлення медикаментів до аптечних мереж Києва здійснюється з регіональних складів, однак цього обсягу недостатньо для повного покриття попиту.

Відео дня

Компанія "Оптіма-Фарм" контролює близько 43% ринку дистрибуції лікарських засобів в Україні, приблизно стільки ж має компанія "БаДМ". Обидві структури після арешту активів третього гравця — компанії "Вента" — забезпечують близько 85% поставок ліків у країні. Виторг "Оптіма-Фарм" у 2024 році становив 69,5 млрд грн. Власником компанії є бізнесмен Андрій Губський.

За інформацією Антимонопольного комітету, у липні 2024 року "Оптіма-Фарм" та "БаДМ" були оштрафовані за узгодження цін на загальну суму понад 4,7 млрд грн 24 жовтня АМКУ підтвердив чинність свого рішення.

У фармацевтичному секторі очікують короткострокові труднощі з постачанням.

"Будуть важкі два-три тижні, потім ситуація має стабілізуватись", — заявив виконувач обов’язків генерального директора "БаДМ" Дмитро Бабенко. У компанії вже зафіксували зростання попиту на свої послуги в Києві та області.

Представники фармвиробника "ІнтерХім" повідомили, що ринок має достатні запаси продукції, але її поповнення потребуватиме часу. "Це великий логістичний і фінансовий виклик, але ринок із цим впорається", — зазначив директор компанії Олександр Чумак.

В аптечних мережах очікують можливі перебої з доставкою препаратів, особливо до прифронтових регіонів.

"Уже за тиждень можемо зіткнутися з проблемами постачання ліків", — заявила виконавча директорка мережі аптек "911" Юлія Клименюк. Вона додала, що з 1 березня аптеки мають обмежені товарні запаси, тому змушені повністю перебудовувати логістичні ланцюги.

За даними Фокуса, після знищення складу "Оптіма-Фарм" активізувалися конкуренти компанії. Вони збільшили обсяги відвантажень і активно заповнюють аптечні мережі власною продукцією, намагаючись зайняти звільнену частку ринку.

Олександр Мудрий, засновник компанії "Конекс", наголосив, що основне питання зараз полягає у швидкому переорієнтуванні постачань: "Тут питання не до дистриб’юторів, а до виробників — які залишки є у них, щоб забезпечити ринок. Це випробування для всієї системи постачання".

За оцінками урядових співрозмовників, наслідки атаки не повинні призвести до суттєвого дефіциту ліків. "Можливий тимчасовий брак окремих препаратів, але не масовий дефіцит", — повідомили в Кабміні. Наявні запаси на складах "Оптіма-Фарм" і "БаДМ" оцінюються в понад 8 млрд грн кожен.

Питання відшкодування збитків залишається відкритим. За словами представників ринку, великі страхові компанії часто відмовляють у компенсації через воєнні ризики. "БаДМ" у 2022 році не отримала страхових виплат за аналогічні втрати. Експерти припускають, що "Оптіма-Фарм" може домовитися з виробниками про часткове списання боргів, як це вже відбувалося раніше.

"Ніхто не зацікавлений у дестабілізації ринку, адже наслідки можуть бути непередбачуваними", — зазначив представник уряду. Водночас експерти не виключають, що компанія могла завищити оцінку збитків у $100 млн (приблизно 4,2 млрд грн), аби посилити позиції в оскарженні штрафу АМКУ.

Нагадаємо, у серпні російські війська вже атакували об’єкти компанії "Оптіма-Фарм", а на початку повномасштабної війни — склади іншого великого дистриб’ютора "БаДМ" у Київській та Полтавській областях. Попередній досвід свідчить, що фармацевтична галузь здатна швидко адаптуватися до подібних втрат, зберігаючи стабільність поставок критичних медикаментів.

Як повідомляв Фокус, ракета РФ знищила склад "Оптіма-Фарм".

Фокус також писав, що внаслідок нічної атаки російських військ на Київ, у ніч на 26 жовтня загинули троє людей, ще 29 осіб отримали поранення. Серед постраждалих семеро дітей.