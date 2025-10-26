Ракета РФ знищила склад "Оптіма-Фарм": постачання ліків відновлять протягом 1–2 тижнів (відео)

Внаслідок ракетного удару Росії по Києву в ніч на 25 жовтня було знищено склад і офіс одного з найбільших фармдистриб’юторів України — компанії "Оптіма-Фарм". Попри значні руйнування, затримки з постачанням ліків до аптек очікуються не більш як на 1–2 тижні, адже пошкоджено лише один цех, а вантажівки залишилися неушкодженими.

Як повідомляє LIGA.net з посиланням на аналітика фармацевтичного ринку та співробітника компанії на умовах анонімності, площа знищеного складу становить близько 29 тис. кв. метрів. Пожежа, що виникла після влучання, була масштабною — для її гасіння залучали вертоліт ДСНС. Роботи тривали до ранку 26 жовтня.

Повідомлення про руйнування

Джерела уточнюють, що це вже другий удар по інфраструктурі "Оптіма-Фарм" у 2025 році. Попередній стався 28 серпня, коли також було зруйновано частину складських приміщень.

За словами співрозмовників Фокуса, попри значні руйнування, затримки з постачанням ліків до аптек будуть незначними — не більше 1–2 тижнів. Пошкоджено один із цехів, проте вантажівки компанії залишилися неушкодженими. "Оптіма-Фарм" уже розпочала перенаправлення логістики на інші свої склади.

Відео дня

Фармацевтична компанія "Оптіма-Фарм" працює на українському ринку понад 30 років. Це спільне українсько-естонське підприємство, яке має 11 філій по всій країні. За даними YouControl, у 2024 році виторг компанії перевищив 69 млрд грн.

На ринку гуртової торгівлі лікарськими засобами "Оптіма-Фарм" посідає друге місце після "БаДМ", контролюючи разом із нею понад 85% дистрибуції медикаментів у 2022–2023 роках.

Нагадаємо, 25 жовтня Росія здійснила чергову балістичну атаку по Києву. Вибухи пролунали у Дарницькому та Деснянському районах столиці. Після ударів на місці виникли пожежі, які рятувальники ліквідовували до наступного ранку.

Фокус також писав, що уночі, 26 жовтня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками типу "Шахед", внаслідок чого у столиці пошкоджені житлові будинки та багато постраждалих.