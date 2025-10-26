Ракета РФ уничтожила склад "Оптима-Фарм": поставки лекарств восстановят в течение 1-2 недель (видео)

В результате ракетного удара России по Киеву в ночь на 25 октября были уничтожены склад и офис одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины — компании "Оптима-Фарм". Несмотря на значительные разрушения, задержки с поставками лекарств в аптеки ожидаются не более чем на 1-2 недели, ведь поврежден только один цех, а грузовики остались невредимыми.

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на аналитика фармацевтического рынка и сотрудника компании на условиях анонимности, площадь уничтоженного склада составляет около 29 тыс. кв. метров. Пожар, возникший после попадания, был масштабным — для его тушения привлекали вертолет ГСЧС. Работы продолжались до утра 26 октября.

Источники уточняют, что это уже второй удар по инфраструктуре "Оптима-Фарм" в 2025 году. Предыдущий произошел 28 августа, когда также была разрушена часть складских помещений.

По словам собеседников Фокуса, несмотря на значительные разрушения, задержки с поставками лекарств в аптеки будут незначительными — не более 1-2 недель. Поврежден один из цехов, однако грузовики компании остались невредимыми. "Оптима-Фарм" уже начала перенаправление логистики на другие свои склады.

Фармацевтическая компания "Оптима-Фарм" работает на украинском рынке более 30 лет. Это совместное украинско-эстонское предприятие, которое имеет 11 филиалов по всей стране. По данным YouControl, в 2024 году выручка компании превысила 69 млрд грн.

На рынке оптовой торговли лекарственными средствами "Оптима-Фарм" занимает второе место после "БаДМ", контролируя вместе с ней более 85% дистрибуции медикаментов в 2022-2023 годах.

Напомним, 25 октября Россия осуществила очередную баллистическую атаку по Киеву. Взрывы прогремели в Дарницком и Деснянском районах столицы. После ударов на месте возникли пожары, которые спасатели ликвидировали до следующего утра.

Фокус также писал, что ночью, 26 октября российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками типа "Шахед", в результате чего в столице повреждены жилые дома и много пострадавших.