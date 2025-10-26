Поврежденные жилые дома, пожары и много пострадавших: последствия российской атаки на Киев

Ночью 26 октября российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками типа "Шахед", в результате чего в столице повреждены жилые дома и много пострадавших.

Количество пострадавших в Киеве из-за российской атаки достигло по меньшей мере 26 человек на момент публикации. Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Среди пострадавших в Киеве — шестеро детей, отметили в ведомстве.

По информации местных властей, в частности председателя КГВА Тимура Ткаченко, последствия атаки российских "Шахедов" на Киев пока зафиксированы в двух районах столицы — Деснянском и Оболонском. В обоих районах из-за обстрела пострадала гражданская инфраструктура, в частности — жилые многоэтажки.

Деснянский район: зафиксирован пожар на одной из локаций — горит многоквартирный жилой дом. По другому адресу, предварительно, обломки российского беспилотника упали на крышу жилого многоэтажного дома. Также в КГГА сообщили, что в результате взрывной волны выбили окна;

Оболонский район: обломки беспилотника повредили крышу многоэтажного жилого дома. Информация о последствиях на момент публикации уточняется.

В местных пабликах сообщали, что на верхних этажах дома, куда попал "Шахед", заблокированы люди. Однако впоследствии уточнили, что им оказали помощь спасатели.

Окончательная информация о последствиях обстрела уточняется. На местах продолжают работать оперативные службы.

Напомним, ночью 26 октября российская армия атаковала Киев "Шахедами": в столице прогремела серия взрывов.

Накануне, ночью 25 октября, ВС РФ атаковали столицу баллистическими ракетами, из-за чего в Киеве прогремели мощные взрывы и поднялись пожары.