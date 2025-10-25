В Киеве ночью прогремели мощные взрывы: россияне атаковали столицу баллистикой

Ночью 25 октября российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами. В столице прогремела серия мощных взрывов и поднялись пожары.

В Киеве в частности среди ночи активно работала противовоздушная оборона по вражеским целям в небе. Об этом сообщил председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена около 03:50 часов. Мониторинговые каналы отметили, что зафиксирована угроза пусков баллистических ракет из Брянской области России.

Впоследствии Воздушные силы зафиксировали пуски скоростных целей курсом на Киев. В столице прогремели взрывы, информировали СМИ и корреспонденты Фокуса.

Около 04:10 часов городской голова Виталий Кличко сообщил, что жители вызвали медиков в Днепровский и Деснянский районы столицы.

Відео дня

Тимур Ткаченко информировал, что в Киеве в результате баллистической атаки зафиксированы пожары на нескольких локациях в левобережной части города. Виталий Кличко также уточнил, что пожары зафиксированы в Дарницком и Деснянском районах столицы.

"Предварительно, пылает нежилая застройка и автомобили", — отметил мэр.

По состоянию на 04:20 также известно о вызове медиков в Дарницкий район. Кличко сообщил, что, предварительно, повреждены окна в жилом доме.

Информация о последствиях российской атаки на Киев уточняется.

Масштабная воздушная тревога по всей Украине: что известно

Также ночью была объявлена масштабная воздушная тревога по всей территории Украины. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики по всей стране, мониторинговые каналы сообщали об активных пусковых установках в Астраханской области.

Информации о пусках баллистики из Астраханской области не поступало. Около 04:30 часов по Украине был объявлен отбой воздушной тревоги.

Новость дополняется...

Напомним, 24 октября в "Укрзализныце" сообщили, что россияне пытались атаковать поезд "Львов — Краматорск".

Также 24 октября россияне атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами: городской голова сообщил о пострадавших.