Удар КАБами по Харькову: Терехов сообщил о пострадавших

После 11 часов утра ВС РФ ударили несколькими КАБами по Индустриальном району Харькова. Взрывы прозвучали в период с 11:01 до 11:09. По данным Ситуативного центра, город атаковали пять авиабомб.

Один удар пришелся по автобазе, в результате чего повреждены более 20 автомобилей, а второй – по гражданскому предприятию, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, на данный момент известно о троих пострадавших. Одного человека госпитализировали.

Сейчас на месте работают экстренные службы, которые заняты тушением пожара.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести. 69-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

На одном из мест попаданий взрывная волна также повредила две многоэтажки – выбиты окна.

Накануне патрульные Харьковской области показали первые кадры после прилета трех ударных российских дронов по детскому саду в центре Харькова.

Відео дня

На видео полицейские хватают перепуганных детей, которые вместе с воспитателями прятались в подвале, и переносят их в более безопасное убежище или отдают родителям.

В последнее время Харьков снова начали бомбить КАБами. В ночь на 21 октября российские оккупанты сбросили на город шесть бомб. ВС РФ попали в частный сектор и территорию гражданского предприятия. В результате ночной авиаатаки пострадали 11 человек. Правоохранители начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений

23 октября стало известно, что в Харьковской области во время ликвидации последствий удара вражеского дрона погиб спасатель, еще пятеро его коллег получили ранения. Инцидент произошел в Купянском районе, где ГСЧС выполняла служебное задание по тушению пожара.

