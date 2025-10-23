В Харьковской области во время атаки РФ погиб спасатель: пятеро его коллег ранены (фото)

В Харьковской области во время ликвидации последствий удара вражеского дрона погиб спасатель, еще пятеро его коллег получили ранения. Инцидент произошел в Купянском районе, где ГСЧС выполняла служебное задание по тушению пожара.

По информации ГСЧС Украины, спасатели работали на месте, где возник пожар после атаки врага. Во время тушения огня российские войска повторно обстреляли территорию, где находились пожарные: один работник погиб, пятеро получили ранения.

Последствия удара ВС РФ по служебному авто спасателей на Харьковщине Фото: ГСЧС

Что известно о погибшем спасателе на Харьковщине

В результате атаки ВС РФ погиб 50-летний главный мастер-сержант службы гражданской защиты Юрий Чистиков, который также является командиром отделения 43 Государственной пожарно-спасательной части 4 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Харьковской области. У него осталась дочь.

Юрий Чистиков Фото: ГСЧС

Коллеги отмечают его отвагу, бесстрашие и самопожертвование. По их словам, Чистиков был примером служения долгу и человеком, для которого спасение других всегда было важнее собственной жизни.

"Вся большая семья спасателей выражает искренние соболезнования семье погибшего. Его отвага, бесстрашие и самопожертвование навсегда останутся в памяти собратьев. Юрий Чистиков был примером служения долгу — человеком, для которого спасение других было важнее собственной жизни. Его имя навсегда останется в сердцах спасателей как символ мужества, чести и преданности службе", — говорится в сообщении.

Ночная атака ВС РФ в ночь на 23 октября — что известно

Напомним, что в ночь на 23 октября российские войска атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Сумах. В результате удара пострадали двое работников: 35-летнего мужчину госпитализировали, а 28-летнему помощь оказали на месте.

Также во время этой атаки пострадала Киевская большая хоральная синагога в Подольском районе столицы. Взрывная волна повредила кровлю, выбила окна и повредила мебель и внутреннее убранство.