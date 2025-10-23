Российский дрон ударил по железнодорожной станции в Сумах: ранены двое работников (фото)

В ночь на 23 октября российские войска нанесли удар беспилотником по территории железнодорожной станции в Сумах. В результате атаки пострадали двое работников железной дороги, одного из них доставили в медицинское учреждение.

Как сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, удар произошел около трех часов ночи. 35-летнего мужчину госпитализировали с травмами, еще одному, 28-летнему работнику, помощь оказали непосредственно на месте происшествия. Сейчас специалисты выясняют масштабы повреждений после атаки.

Публикация Сергея Кривошеенко в Telegram Фото: Скриншот

В ГСЧС Сумской области подтвердили, что 23 октября российский ударный беспилотник атаковал железнодорожную станцию в Сумской громаде. Спасатели обследовали место удара и оказали необходимую помощь.

"На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС — спасатели обследовали территорию попадания и оказали необходимую помощь. По предварительной информации, в результате атаки пострадали двое работников железной дороги", — говорится в сообщении.

Відео дня

Российский дрон ночью ударил по железнодорожной станции в Сумах Фото: ГСЧС Российский дрон ночью ударил по железнодорожной станции в Сумах Фото: ГСЧС

"Укрзализныця" ситуацию пока не комментировала. Информации о возможных разрушениях железнодорожного полотна или задержки движения поездов пока нет.

Накануне, 22 октября около 22:00, российские беспилотники дважды атаковали промышленный объект в пределах Ворожбянской громады. Как сообщили местные власти, обошлось без пострадавших и существенных повреждений.

Кроме того, этим же вечером около 19:00 оккупационные силы второй раз за два дня обстреляли автомобили "Укрпочты" в приграничном районе Сумщины. Об этом инциденте проинформировал директор компании Игорь Смелянский.

Ночная атака ВС РФ на Киев "Шахедами" — что известно

Вечером 22 октября в Киеве прогремели взрывы — россияне атаковали город дронами. В результате ударов повреждены здания в нескольких районах столицы, есть раненые.

По данным начальника КГГА Тимура Ткаченко, обломки беспилотников упали в Подольском районе, в частности на территории детского сада, а также повредили несколько авто. В Деснянском районе пострадал жилой дом, но пожара удалось избежать. По состоянию на полночь известно по меньшей мере о четырех пострадавших киевлян. Последствия атаки уточняются.

Также Фокус писал, что 22 октября российские войска нанесли удар по детскому саду в Холодногорском районе Харькова. По обновленной информации, ранения получили десять человек, среди них — пятилетний ребенок.

Ранее сообщалось, что во время массированного обстрела столицы пострадала академия футбольного клуба "Металлист 1925". К счастью, ни один из 120 воспитанников не получил повреждений.