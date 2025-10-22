Академия "Металлиста 1925" пострадала во время ночного обстрела Киева (фото)

Академия "Металлиста 1925" пострадала во время массированного обстрела Киева в ночь на 22 октября. Никто из 120 воспитанников не пострадал.

Ударный дрон "Шахед", запущенный по Киеву российскими оккупантами, упал на тренировочное поле, которое харьковский клуб арендует у Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Пиддубного, в результате чего возник пожар. Огонь удалось быстро ликвидировать, сообщается в Telegram-канале клуба.

"Все воспитанники академии "Металлиста 1925", которые сейчас базируются, учатся и тренируются в Киеве, а это около 120 юных футболистов, во время тревоги находились в укрытии, поэтому никто не пострадал", – говорится в публикации.

Сейчас "Металлист 1925" вместе с руководством колледжа оценивает ущерб, нанесенный обстрелом, и уже планируют скорейшее восстановление футбольного поля.

Відео дня

"Тренировочный и соревновательный процесс воспитанников академии "Металлиста 1925" будет проходить согласно плану — на других площадках", – заверили в клубе.

"Металлист 1925" – украинский футбольный клуб из Харькова. Выступает в Украинской премьер-лиге, где сейчас занимает шестое место. Из-за постоянных обстрелов Харькова основная команда и академия ФК "Металлист 1925" были релоцированы в столицу.

22 октября ВС РФ атаковали частный детский сад в Харькове. На момент удара в нем находились 48 детей. Воспитатели успели спустить воспитанников в укрытие, поэтому никто из малышей не пострадал.

Последствия удара по детскому саду в Харькове

Позже паблики обнародовали кадры, где "Шахеды" бьют по внешкольному учебному учреждению.

В результате массированной атаки по Украине погибли три члена одной семьи в Броварском районе, в том числе шестимесячная девочка, двое людей в Киеве, 40-летний мужчина в Харькове.

Напомним, 7 сентября, в результате атаки россиян пострадал дом игрока донецкого "Шахтера" и сборной Украины, полузащитника португальского клуба "Бенфика" Георгия Судакова.