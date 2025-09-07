Ночной обстрел ЗС РФ: футболист Судаков показал разрушения в своем доме

В результате ночной атаки россиян пострадала многоэтажка, в которой живет 23-летний футболист Георгий Судаков.

В воскресенье, 7 сентября, в результате атаки россиян пострадал дом игрока донецкого "Шахтера" и сборной Украины, полузащитника португальского клуба "Бенфика" Георгия Судакова, пишет Фокус.

Футболист обнародовал несколько коротких видеороликов, в которых показаны значительные разрушения на придомовой территории, а также коридор на площадке с выбитыми дверными рамами.

Также он не сомневается, что в свое оправдание россияне обязательно заявят, что удар был нанесен по арсеналу оружия.

В комментариях друзья спортсмена ужасаются ситуации, и спрашивают о состоянии дочери игрока Миланы и жены Елизаветы.

Отметим, "Бенфика" арендовала Судакова у "Шахтера" на сезон за 6,75 миллиона евро.

В португальский клуб украинский спортсмен перешел после шести сезонов выступлений в составе "Шахтера", отыграв 148 поединков и забив 35 мячей. Летом 2026 португальский клуб обязан выкупить украинца за 20.25 миллиона евро. Еще 5 миллионов "Шахтер" может получить бонусами, также будет иметь 25% от последующей продажи Георгия.

Напомним, в столице зафиксированы прямые попадания в жилые многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах.

Кроме Киева, массированным обстрелам подверглись также Кременчуг в Полтавской области, Кривой Рог в Днепропетровской, Днепр, Одесса и Староконстантинов в Хмельницкой области.