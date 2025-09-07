Нічний обстріл ЗС РФ: футболіст Судаков показав руйнування у своєму будинку

Унаслідок нічної атаки росіян постраждала багатоповерхівка, у якій живе 23-річний футболіст Георгій Судаков.

У неділю, 7 вересня, внаслідок атаки росіян постраждав будинок гравця донецького "Шахтаря" і збірної України, півзахисника португальського клубу "Бенфіка" Георгія Судакова, пише Фокус.

Футболіст оприлюднив кілька коротких відеороликів, у яких показано значні руйнування на прибудинковій території, а також коридор на майданчику з вибитими дверними рамами.

Також він не сумнівається, що на своє виправдання росіяни обов'язково заявлять, що удар було завдано по арсеналу зброї.

У коментарях друзі спортсмена жахаються ситуації, і запитують про стан доньки гравця Мілани та дружини Єлизавети.

Зазначимо, "Бенфіка" орендувала Судакова у "Шахтаря" на сезон за 6,75 мільйона євро.

У португальський клуб український спортсмен перейшов після шести сезонів виступів у складі "Шахтаря", відігравши 148 поєдинків і забивши 35 м'ячів. Влітку 2026 року португальський клуб зобов'язаний викупити українця за 20.25 мільйона євро. Ще 5 мільйонів "Шахтар" може отримати бонусами, також матиме 25% від подальшого продажу Георгія.

Нагадаємо, у столиці зафіксовано прямі влучання в житлові багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах.

Крім Києва, масованих обстрілів зазнали також Кременчук у Полтавській області, Кривий Ріг на Дніпропетровщині, Дніпро, Одеса і Старокостянтинів у Хмельницькій області.