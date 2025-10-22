Россияне ударили по детскому саду в Харькове: ранены дети

Оккупанты 22 октября нанесли удар беспилотником по частному детскому саду в Холодногорском районе Харькова. Известно о по меньшей мере пяти раненых, среди пострадавших есть маленькие дети. Погиб 40-летний мужчина.

Об ударе по детскому саду сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, на месте удара вспыхнул пожар.

Терехов сообщил, что по состоянию на 11:18 все дети были эвакуированы из детского сада. По его словам, известно о четырех раненых людях, один из которых находится без сознания в реанимации.

О попадании, предварительно, "Шахеда" в Холодногорском районе Игорь Терехов сообщал в 10:55, сразу после этого прозвучали еще два взрыва.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов уточнил, что двое из четырех раненых во время удара по Холодногорскому району находятся в тяжелом состоянии. В 11:31 он сообщил информацию о еще двух пострадавших от российского удара: медики госпитализировали мужчину и женщину. Раненая женщина находится в тяжелом состоянии с ожогами.

Відео дня

По состоянию на 11:39 Олег Синегубов сообщил о гибели 40-летнего мужчины в результате российской атаки и уточнил, что сейчас известно о пяти пострадавших.

Напомним, во время ночного обстрела Киева 22 октября в трех районах столицы вспыхнули пожары в жилых домах от падения обломков. Известно о по меньшей мере двух погибших людях.

Председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник 22 октября сообщил, что во время атаки на Киевщину в Броварском районе погибла женщина с 12-летней девочкой и шестимесячным младенцем. Также смертельные ранения получил мужчина 1987 года рождения.