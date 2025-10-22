Росіяни вдарили по дитячому садку в Харкові: поранені діти

Окупанти 22 жовтня завдали удару безпілотником по приватному дитячому садку в Холодногірському районі Харкова. Відомо про щонайменше п'ятьох поранених, серед постраждалих є маленькі діти. Загинув 40-річний чоловік.

Про удар по дитячому садку повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, на місці удару спалахнула пожежа.

Терехов повідомив, що станом на 11:18 усі діти були евакуйовані з дитячого садочка. За його словами, відомо про чотирьох поранених людей, один із яких перебуває без свідомості в реанімації.

Про влучання, попередньо, "Шахеда" в Холодногірському районі Ігор Терехов повідомляв о 10:55, одразу після цього пролунали ще два вибухи.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що двоє з чотирьох поранених під час удару по Холодногірському району перебувають у важкому стані. Об 11:31 він повідомив інформацію про ще двох постраждалих від російського удару: медики госпіталізували чоловіка й жінку. Поранена жінка перебуває у важкому стані з опіками.

Станом на 11:39 Олег Синєгубов повідомив про загибель 40-річного чоловіка внаслідок російської атаки та уточнив, що наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

Нагадаємо, під час нічного обстрілу Києва 22 жовтня в трьох районах столиці спалахнули пожежі в житлових будинках від падіння уламків. Відомо про щонайменше двох загиблих людей.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник 22 жовтня повідомив, що під час атаки на Київщину в Броварському районі загинула жінка з 12-річною дівчинкою та шестимісячним немовлям. Також смертельні поранення дістав чоловік 1987 року народження.